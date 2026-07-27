Thiết bị đeo thông minh đang dần lược bỏ màn hình

Theo "Báo cáo thị trường thiết bị đeo thông minh năm 2026" (Wearable Devices Market Report 2026), thị trường của dòng sản phẩm đeo theo dõi sức khỏe toàn cầu được dự báo sẽ đạt quy mô hơn 144 tỉ USD vào năm 2026, với tốc độ tăng trưởng kép hằng năm (CAGR) lên tới 15,2%. Được xem là mảng kinh doanh tiềm năng, các nhà sản xuất cũng đang phải liên tục tìm cách nâng cấp, thay đổi để thu hút người dùng trong bối cảnh các đối thủ tham gia vào lĩnh vực ngày càng nhiều.

Trong bối cảnh đó, thị trường bắt đầu xuất hiện một hướng đi thực dụng: lược bỏ màn hình thiết bị. Thực tế, những thế hệ vòng đeo thông minh đầu tiên ra mắt thị trường hơn 10 năm trước cũng không sử dụng màn hình, nhưng nhanh chóng bị thay thế bởi thiết kế có màn hiển thị mang lại trải nghiệm tương tác và thông tin trực quan hơn cho người dùng.

Thiết bị đeo thông minh không màn hình giúp tăng thời lượng pin và tránh xao nhãng Ảnh: Tùng Lâm

Sau nhiều năm đua nhau phóng to màn hình, nâng độ phân giải hay tăng độ sáng hiển thị, nhiều tên tuổi lớn nhỏ giờ đây lại chọn cách cắt bỏ hoàn toàn mặt hiển thị. Sự xuất hiện của những cái tên như WHOOP 5.0, Google Fitbit Air, Amazfit Helio Strap hay gần đây nhất là CIRQA đến từ Garmin - thương hiệu nổi tiếng với đồng hồ cho người mê chạy bộ, cho thấy một góc nhìn khác. Thay vì biến vòng đeo thành điện thoại thu nhỏ trên cổ tay, các nhà sản xuất chọn tối giản để dồn toàn bộ nguồn lực phần cứng cho cảm biến và thời lượng pin.

Báo cáo "Hiểu về mức sử dụng pin đồng hồ thông minh trong điều kiện thực tế" được đăng trên trang Viện Y tế Quốc gia Mỹ (NIH) kết luận màn hình có thể chiếm tới 30% lượng pin tiêu thụ trên smartwatch. Do vậy, khi nhà sản xuất loại bỏ mặt kính, viên pin không còn phải gánh tấm nền hiển thị, nguồn điện được tập trung cho vi xử lý và cụm cảm biến quang học đo nhịp tim, nhiệt độ da hay điện trở da vận hành liên tục với tần suất lấy mẫu cao hơn.

Bên cạnh đó, việc cắt giảm hoàn toàn đèn báo sáng hay nhịp rung thông báo liên tục giúp người dùng tránh cảm giác bị làm phiền, chuyển từ việc phải liên tục tương tác sang chế độ để thiết bị tự ghi nhận dữ liệu ngầm.

Trải nghiệm đeo siêu nhẹ cùng thời lượng pin dài hơn

Ưu điểm dễ thấy nhất của dòng sản phẩm này nằm ở trọng lượng tối giản và thời lượng pin dài. Phần củ cảm biến của Google Fitbit Air chỉ nặng vỏn vẹn 5,2 gram, khi gắn thêm dây vải dệt cũng chỉ khoảng 12 gram. Garmin CIRQA cùng Amazfit Helio Strap duy trì ở mức 20 gram, còn WHOOP 5.0 nặng khoảng 26,5 gram.

Dù nhỏ gọn, các thiết bị này vẫn chứa cụm cảm biến rất mạnh. Đơn cử như trên Garmin CIRQA quy tụ đầy đủ cụm cảm biến cao cấp đo nhịp tim Garmin Elevate, Pulse Ox, nhiệt độ da ban đêm và khả năng đồng bộ theo dõi chu kỳ với ứng dụng Natural Cycles, kết hợp cùng hệ thuật toán phân tích thể thao chuyên nghiệp như Body Battery, mức độ sẵn sàng tập luyện (Training Readiness), VO2 Max và trạng thái HRV...

Smartwatch có thực sự giúp con người khỏe hơn?

Nếu so sánh với đồng hồ thông minh thông thường có trọng lượng từ 30 đến hơn 70 gram mang đầy đủ cảm biến, các mẫu vòng đeo không màn hình nhẹ hơn nhiều trong khi vẫn đáp ứng tốt nhu cầu theo dõi sức khỏe và được quảng cáo là "gần như không cảm nhận đang đeo trên cổ tay".

Nhiều người đang sử dụng thực tế dòng sản phẩm này cũng đánh giá trọng lượng siêu nhẹ giải quyết được điểm nghẽn lớn trong việc theo dõi giấc ngủ nhờ loại bỏ cảm giác vướng víu khi đeo đồng hồ dày và nặng. Thiết kế nhỏ gọn giúp người dùng dễ đeo máy qua đêm, tăng khả năng thu thập trọn vẹn dữ liệu về biến thiên nhịp tim cũng như chu kỳ phục hồi của cơ thể trong quá trình ngủ.

Song song với độ nhẹ, thời lượng pin cũng là điểm cộng lớn. WHOOP 5.0 có thể hoạt động liên tục hơn 14 ngày cho một lần sạc. Garmin công bố thời lượng sử dụng 10 ngày, trong khi Fitbit Air duy trì khoảng 7 đến 8 ngày. Việc sạc pin 1 đến 3 lần mỗi tháng giúp quá trình đo đạc dữ liệu thể trạng liền mạch, không bị đứt đoạn như các mẫu đồng hồ phải sạc hằng ngày.

Thiết bị đeo thông minh nhưng không dành cho số đông

Đổi lấy sự gọn nhẹ cùng khả năng theo dõi liên tục, người dùng phải chấp nhận những hạn chế khi sử dụng. Không màn hình nên máy không có tính năng xem giờ, người dùng không kiểm tra được nhịp tim hay dữ liệu chạy ngay trên cổ tay bởi mọi thao tác kiểm tra đều phải thông qua ứng dụng trên điện thoại di động.

Để giữ kiểu dáng nhỏ gọn và tối ưu khả năng chống nước, hầu hết sản phẩm không tích hợp chip định vị GPS độc lập. Người tập luyện thể thao ngoài trời bắt buộc phải mang theo điện thoại nếu muốn ghi lại bản đồ quãng đường.

Tuy nhiên, việc thiết bị theo dõi sức khỏe không có màn hình lại phù hợp với những người thích đeo đồng hồ truyền thống. Người dùng có thể đeo vòng thông minh như phụ kiện thời trang và mang đồng hồ cơ ở tay còn lại mà không tạo cảm giác dư thừa công nghệ hay bị quá tải màn hình.

Thực tế, dòng thiết bị không màn hình không nhằm thay thế đồng hồ thông minh cho số đông, mà tập trung vào những nhóm người dùng cụ thể. Ví dụ, những người đã quen dùng hệ sinh thái Garmin hoặc muốn đeo một chiếc đồng hồ cơ ở tay còn lại hoàn toàn có thể chọn CIRQA như một "trạm thu thập dữ liệu". Hoặc người có nhu cầu với hệ sinh thái của Google, muốn thêm tính năng AI Gemini sẽ chọn Fitbit Air

Mảng thiết bị đeo thông minh cũng ghi nhận sự phân hóa về cách tính phí. WHOOP chọn mô hình bán thiết bị kèm gói thuê bao bắt buộc, yêu cầu người dùng trả từ 199 đến 359 USD mỗi năm để duy trì quyền truy cập ứng dụng. Ngược lại, Garmin CIRQA, Amazfit Helio Strap vẫn "bán đứt" phần cứng, các tính năng thoải mái sử dụng. Trong khi đó, Google Fitbit Air định giá phần cứng khá thấp và cung cấp thêm gói dịch vụ AI trả phí theo tháng nếu người dùng muốn nhận các phân tích sâu hơn về sức khỏe.