Thiết bị 'ngốn' nhiều điện nhất trong các gia đình

Những thiết bị gia dụng phổ biến như máy nước nóng, lò sưởi điện, điều hòa, tủ lạnh, đặc biệt là bếp điện và lò nướng, thường tiêu tốn nhiều điện năng. Trong số đó, lò nướng điện có thể tiêu thụ điện năng nhiều hơn so với tủ lạnh hay điều hòa, với khả năng tiêu thụ lượng điện trong 1 giờ tương đương với lượng điện mà tủ lạnh sử dụng trong 2 ngày.

Các thiết bị gia dụng ngốn điện nhiều ẢNH: SLASHGEAR

Nếu không thường xuyên sử dụng lò nướng, có thể người dùng không cần phải lo lắng về mức tiêu thụ điện của nó. Tuy nhiên, nếu sử dụng lò nướng gần 15 giờ mỗi tháng, người dùng nên kiểm tra mức tiêu thụ điện của thiết bị.

Nhiều lò nướng điện tiêu thụ từ 2,3 kWh mỗi giờ đến 5 kW cho các món ăn phức tạp. Nếu tính bình quân khoảng 3.000 đồng cho mỗi kW điện hiện nay, số tiền cho 15 giờ sử dụng mỗi tháng tốn từ 103.500 đến 225.000 đồng.

Có thể làm gì để tiết kiệm điện cho lò nướng?

Để tiết kiệm điện, người dùng có thể thử một số giải pháp thay thế cho lò nướng. Nồi chiên không dầu là một lựa chọn tốt vì chúng thường tiêu thụ ít điện năng hơn và thời gian nấu nhanh. Lò vi sóng và nồi áp suất cũng có hiệu suất tương tự. Nếu có nồi chiên không dầu, người dùng hãy cân nhắc sử dụng nó thay vì lò nướng lớn.

Người dùng nên cẩn thận trong việc sử dụng lò nướng ẢNH: SLASHGEAR

Bên cạnh đó, lò nướng đối lưu cũng là một lựa chọn tiết kiệm năng lượng, mặc dù chi phí ban đầu có thể cao.

Trong trường hợp vẫn phải sử dụng lò nướng, người dùng nên tối ưu hóa việc sử dụng như không làm nóng lò trước trừ khi công thức nấu yêu cầu, sử dụng dụng cụ nấu phù hợp, tắt lò khi gần hoàn thành và hạn chế mở cửa lò để kiểm tra thức ăn. Bằng cách giữ lò nướng sạch sẽ và tuân thủ các hướng dẫn này, người dùng có thể nấu ăn hiệu quả mà không cần phải tiết kiệm quá mức.