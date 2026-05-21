'Thiệt hại không chỉ 800 tỉ mà còn lỡ cơ hội chữa bệnh của biết bao người'

Chiều 21.5, TAND TP.Hà Nội tiếp tục xét xử cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cùng các bị cáo trong vụ án thất thoát, lãng phí hơn 800 tỉ đồng tại dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức.

Đại diện viện kiểm sát đối đáp quan điểm của một số bị cáo và luật sư bào chữa, trong đó có "băn khoăn" của bà Kim Tiến trong việc xác định hậu quả vụ án.

Đại diện viện kiểm sát tại phiên tòa ẢNH: PHÚC BÌNH

Lãng phí không chỉ tiền mà còn cả cơ hội sống của bệnh nhân

Theo đại diện viện kiểm sát, hậu quả ở vụ án này không chỉ là thất thoát, lãng phí về kinh tế - được chứng minh bằng con số cụ thể, mà còn thiệt hại rất lớn cho xã hội, khi "bao nhiêu người dân không có cơ hội được khám bệnh, chữa bệnh".

"Có ai thẩm định, đánh giá được hậu quả này không? Chưa kể từ việc chậm trễ này dẫn đến mất niềm tin của nhân dân đối với ngành y tế nói chung và các dự án công nói riêng", kiểm sát viên nhấn mạnh.

Vẫn theo vị đại diện, bộ luật Hình sự đã quy định rõ hậu quả của hành vi mà nhóm cựu cán bộ Bộ Y tế bị truy tố gồm "thất thoát" và "lãng phí". Do đó, các cơ quan tiến hành tố tụng đã áp dụng nhiều biện pháp, thực hiện trên cơ sở ý kiến chuyên môn của các cơ quan tài chính, đầu tư, quản lý dự án, xây dựng, tài chính để đưa ra kết luận "chứ không phải suy diễn".

Đề cập đến khoản tiền thất thoát hơn 70 tỉ đồng từ việc lựa chọn đơn vị tư vấn nước ngoài, đại diện viện kiểm sát khẳng định, Chính phủ và Bộ Y tế không cấm lựa chọn tư vấn nước ngoài, song việc tổ chức lựa chọn tư vấn tại dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức là trái quy định ở thời điểm đó, kéo theo hàng loạt sai phạm tiếp theo.

Bà Nguyễn Thị Kim Tiến bị đề nghị 5 - 6 năm tù, phải bồi thường hơn 108 tỉ

Về giá trị lãng phí, kiểm sát viên cho hay, các cơ quan tiến hành tố tụng tính toán "từng ngày một", áp dụng mức lãi suất thấp nhất nhằm đảm bảo có lợi cho các bị cáo. Chẳng hạn như khoản vốn mà Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) đã chuyển cho dự án, nếu tiếp tục gửi ngân hàng sẽ sinh lời, nhưng thực tế dự án đình trệ nên khoản sinh lời này mất đi.

Đại diện cơ quan công tố cũng bác bỏ quan điểm cho rằng khoản tiền này "không ai bỏ túi" nên không thể xem là thiệt hại. Bởi lẽ, tiền nhà nước không phải từ trên trời rơi xuống, muốn làm gì thì làm. Các bị cáo làm sai quy định, không tạo ra sản phẩm, đó chính là gây lãng phí.

Vẫn theo viện kiểm sát, với khoản vốn hơn 5.000 tỉ đồng đã đầu tư, nếu 2 bệnh viện hoàn thành và đưa vào hoạt động đúng tiến độ, nhiều người dân có thể đã được tiếp cận dịch vụ y tế, cấp cứu, điều trị kịp thời. "Có bao nhiêu người có thể được cứu sống nếu bệnh viện hoạt động đúng thời điểm? Tiền thuế, mồ hôi công sức của nhân dân đã bị lãng phí", kiểm sát viên nêu.

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến cùng các bị cáo ẢNH: PHÚC BÌNH

"Tiền đút túi, cho mỗi người vài đồng thì không thể nói vì tập thể"

Ở phần tranh luận sau đó, đại diện viện kiểm sát cũng phản bác quan điểm của luật sư bào chữa cho bị cáo Nguyễn Chiến Thắng (cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm), khi cho rằng thân chủ không vụ lợi cá nhân mà nhận tiền nhằm "đối nội", phục vụ lợi ích tập thể của ban.

Ông Thắng bị đề nghị mức án 12 - 13 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; và 20 năm tù về tội nhận hối lộ (nhận hơn 88 tỉ đồng từ các nhà thầu).

Đại diện viện kiểm sát cho rằng, tài liệu điều tra thể hiện rõ động cơ cá nhân của bị cáo. Trong số tiền nhận từ các nhà thầu, có 45 tỉ đồng bị cáo dùng để đưa cho người khác nhằm chạy cho chính mình khỏi bị xử lý. "Đó là lợi ích cá nhân chứ không phải tập thể", kiểm sát viên nói.

Theo kiểm sát viên, nếu thực sự vì mục đích chung thì cựu giám đốc đã giao tiền cho đơn vị quản lý công khai, thay vì sử dụng theo cách cá nhân.

"Tiền đút túi mình, rồi thỉnh thoảng chi cho mỗi người vài đồng mà nói là vì tập thể thì không đúng bản chất", kiểm sát viên phân tích và giữ nguyên quan điểm truy tố bị cáo về tội nhận hối lộ.