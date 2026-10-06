Thiều Bảo Trâm ra mắt 'Tạnh mưa': Buông bỏ tổn thương, sẵn sàng mở lòng

Thiều Bảo Trâm đối thoại với bản thân trong quá khứ

Tối 5.10, Thiều Bảo Trâm trình làng MV Tạnh mưa, sáng tác của nhạc sĩ Trid Minh. Vốn sở hữu thế mạnh ở các ca khúc có giai điệu sâu lắng, Thiều Bảo Trâm tiếp tục tỏa sáng bằng chất giọng giàu cảm xúc với bài hát này.



Tạnh mưa kể lại câu chuyện của một cô gái mất nhiều thời gian để đối diện với người mình từng thương. Từ những lần vô tình chạm mặt vẫn còn đau nhói, cô dần nhận ra thời gian giúp vết thương lòng nguôi ngoai. Hình ảnh bàn cờ, chiếc ô cũ, ánh nắng... trong MV cũng được Thiều Bảo Trâm và ê kíp xây dựng đầy ẩn ý để nói về chuyện tình yêu đã qua.

Thiều Bảo Trâm dùng hình ảnh cơn mưa để nói về tình yêu dang dở ẢNH: NVCC

Khi ánh nắng xuất hiện, một chàng trai bước đến cùng cô gái khiêu vũ, mở ra không gian tràn đầy hy vọng sau những ngày mưa. Ba hình ảnh ván cờ, cơn mưa và khiêu vũ dưới ánh sáng, lần lượt đại diện cho thân - tâm - trí. Từ những chi tiết này, Thiều Bảo Trâm muốn cho người xem thấy rằng cô sẵn sàng đối diện nỗi đau trong quá khứ, buông bỏ tổn thương để mở lòng với một tương lai mới.

Khoảnh khắc lãng mạn của Thiều Bảo Trâm và bạn diễn trong MV mới ẢNH: NVCC

Thiều Bảo Trâm chia sẻ: "Cơn mưa trong lòng không tạnh vì một ai đó đến che ô cho bạn, nó kéo dài chỉ để đợi giây phút chính bạn dũng cảm buông bỏ chiếc ô trên tay, để ôm lấy mình, hiểu ra mình rực rỡ thế nào. Và đó là khoảnh khắc tạnh mưa. Phiên bản tốt đẹp hơn của bạn vẫn đang chờ bạn ở tương lai, hãy dọn sạch tâm trí để nó có chỗ xuất hiện. Đó là ngày bầu trời hửng nắng trở lại, vào lúc ta không ngờ nhất".

Sau Chị đẹp đạp gió 2024, Thiều Bảo Trâm tiếp tục duy trì "sức nóng" của mình bằng việc phát hành sản phẩm đều đặn. Trước Tạnh mưa, nữ ca sĩ 9X từng thành công với bản hit như Sau lưng anh có ai kìa (30 triệu lượt xem) và Không lời (10 triệu lượt xem). Người hâm mộ của Thiều Bảo Trâm kỳ vọng bài hát mới này tiếp tục tạo được dấu ấn trên thị trường âm nhạc Việt Nam.