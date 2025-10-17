Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Chào ngày mới

Thiếu một lời xin lỗi

Quý Hiên
Quý Hiên
17/10/2025 03:40 GMT+7

Thông tin robot Trung Quốc gắn logo ĐH Bách khoa Hà Nội đã gây ồn ào suốt mấy ngày qua, mặc dù bản chất sự việc thực sự có thể chỉ là 'một lỗi vô tình' như lãnh đạo nhà trường giải thích.

Theo đó, một doanh nghiệp của nhà trường đã nhập khẩu nguyên chiếc robot 2 chân nhãn hiệu TRON 1 của LimX, một công ty robot có trụ sở ở Thâm Quyến (Trung Quốc) về để làm nền tảng nghiên cứu. Dựa trên phần cứng có sẵn, giảng viên nhà trường phát triển thuật toán điều khiển mới, giúp robot có những tính năng mới. Đây được xem là hoạt động thông thường trong công tác nghiên cứu, đào tạo của một trường ĐH.

ĐH Bách khoa Hà Nội đã mang robot đó đến dự Triển lãm Thành tựu đất nước "80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" từ ngày 28.8 đến 15.9 tại Trung tâm Triển lãm VN (Đông Anh, Hà Nội). Mục đích là để giới thiệu và trình diễn tính năng mới của robot mà giảng viên ĐH Bách khoa Hà Nội đã tạo được, chứ không phải giới thiệu nguyên chiếc robot như là một sản phẩm công nghệ của nhà trường.

Thế nhưng công chúng không biết điều đó. Công chúng chỉ nhìn thấy một robot hoàn chỉnh, ở vị trí nổi bật nhất, gắn logo ĐH Bách khoa Hà Nội, hoàn toàn không thấy logo nhà sản xuất. Khi sự việc vỡ lở, phần lớn những người được tiếp cận thông tin đều ồ lên trong tâm thế của người "bị lừa". Vì thế, lời giải thích của nhà trường bị cho là không thỏa đáng.

Người ta thấy khó chấp nhận đây là một lỗi vô tình, khó tin hành vi dán tem logo của trường đè lên logo của nhà sản xuất chỉ đơn giản là "đánh dấu tài sản". Người ta chỉ tin rằng "anh muốn khoe cái không phải của anh".

Ai cũng đều có thể lầm lẫn, sai sót. Vấn đề là cách xử lý sau đó ra sao để thể hiện cái tầm của chủ thể gặp sự cố. ĐH Bách khoa Hà Nội được xem là cơ sở giáo dục ĐH hàng đầu cả nước, có thế mạnh vượt trội trong đào tạo, nghiên cứu lĩnh vực kỹ thuật - công nghệ. Chính phủ, Bộ GD-ĐT luôn kỳ vọng vào vai trò dẫn dắt của ĐH này trong hệ thống giáo dục ĐH nước nhà, không chỉ về chuyên môn mà còn về việc tạo dựng môi trường học thuật lành mạnh, thực chất, hướng tới chuẩn mực quốc tế.

Nhưng sự "xuê xoa", cách thức "đánh bùn sang ao" khi trả lời công chúng của ĐH Bách khoa Hà Nội khiến nhiều cán bộ, giảng viên của nhà trường rất băn khoăn, còn những người dân đặt nhiều kỳ vọng vào đơn vị này thấy thất vọng. Nó thể hiện sự thiếu nguyên tắc, thiếu nhất quán của nhà trường trong vấn đề "liêm chính". Một việc làm gây hậu quả nghiêm trọng tới danh tiếng, uy tín của nhà trường dễ dàng được xem là sơ suất, việc xử lý chỉ dừng lại ở mức độ "nghiêm khắc phê bình".

Trong 3 mục của thông cáo báo chí mà nhà trường gửi tới các báo có một mục được đặt tiêu đề "Về trách nhiệm của ĐH Bách khoa Hà Nội". Nhưng xem kỹ thì có vẻ như cách thể hiện trách nhiệm cao nhất là "đã báo cáo các cấp có thẩm quyền".

Còn động thái cần làm nhất, đó là một lời xin lỗi các thế hệ cán bộ, giảng viên làm việc nghiêm túc, trung thực để tạo nên danh tiếng cho ĐH Bách khoa Hà Nội, những người dân hằng kỳ vọng - tin yêu nhà trường… thì vẫn chưa thấy được nói ra.

Luôn được ưu tiên, luôn triển khai quyết liệt nhưng phải nói thẳng là suốt cả thập niên qua, nhà ở xã hội vẫn chỉ tăng tốc trên giấy. Thế nhưng với các chính sách sát sườn, đặc biệt với sự tiên phong của doanh nghiệp bất động sản hàng đầu VN, phân khúc này đã từ đề án bước xuống thực tiễn.

