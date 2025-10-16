Không còn tăng tốc 'trên giấy'

Chỉ một thời gian ngắn sau khi Bộ Xây dựng lựa chọn 18 doanh nghiệp (DN) "tâm huyết, trách nhiệm xã hội và tinh thần đồng hành cùng Chính phủ trong thực hiện mục tiêu an sinh nhà ở, sẵn sàng dành nguồn lực đầu tư nhà ở xã hội (NƠXH)", Tập đoàn Vingroup đã công bố thông tin khiến hàng ngàn người mừng rỡ bởi cơ hội an cư đang đến rất gần. Cụ thể, nhằm hưởng ứng chiến lược phát triển NƠXH của Chính phủ, Tập đoàn này đã đồng loạt triển khai các dự án NƠXH tại 7 tỉnh, thành phố trên toàn quốc dưới thương hiệu Happy Home. Lãnh đạo Tập đoàn cam kết sẽ triển khai các dự án với tiến độ nhanh nhất, đảm bảo chất lượng vượt trội và đầy đủ tiện ích, tương đương nhà ở thương mại. Hiện nay, Tập đoàn cũng chuẩn bị đầy đủ nguồn lực, thiết kế và mẫu NƠXH, sẵn sàng khởi công thêm dự án ngay khi được các địa phương giao quỹ đất sạch, phấn đấu hoàn thành mục tiêu được giao.

Vingroup nổi tiếng với tiến độ thần tốc, nổi tiếng với nói là hành động nên công bố này của Tập đoàn đã thổi một luồng sinh khí vào thị trường NƠXH đang được kích hoạt mạnh mẽ hiện nay. Và danh sách 18 DN mà Bộ Xây dựng lựa chọn cũng là những tên tuổi uy tín trên thị trường, muốn đóng góp vào chủ trương tốt đẹp của Chính phủ về chỗ an cư cho người nghèo đô thị, công nhân... Có thể nói, chưa bao giờ thị trường NƠXH "song kiếm hợp bích" tăng tốc cả đầu vào và đầu ra như hiện nay. Ở đầu cung thì như nói trên, lần đầu tiên không còn là kêu gọi, không còn là đăng ký mà Bộ Xây dựng đã lên danh sách tên cụ thể các DN được lựa chọn làm NƠXH, công bố công khai để toàn xã hội có thể giám sát việc thực hiện của cả DN cũng như chính quyền địa phương.

Ở đầu cầu, đối tượng mua NƠXH được nới điều kiện thủ tục, nới trần thu nhập. Đặc biệt, Nghị định 261 của Chính phủ quy định rất mới về việc giao quyền cho cấp tỉnh "căn cứ điều kiện, mức thu nhập của từng khu vực trên địa bàn, chính sách ưu đãi về nhà ở cho cán bộ, công chức, viên chức, số lượng người phụ thuộc theo quy định của pháp luật" được quyết định hệ số điều chỉnh mức thu nhập (không vượt quá tỷ lệ giữa thu nhập bình quân đầu người tại địa phương so với thu nhập bình quân đầu người của cả nước). Tâm đắc với sự cải cách này, ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM, cho rằng quy định về "điều kiện thu nhập" này rất sát thực tế, tạo điều kiện linh hoạt cho các tỉnh thành quy định phù hợp với địa phương mình và quan tâm đầy đủ đến "người lao động tự do".

NƠXH tăng tốc không chỉ mở ra cơ hội an cư cho hàng triệu người nghèo đô thị, công nhân, các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở theo quy định, mà còn tạo thế cân bằng cho thị trường bất động sản. Chúng ta đều biết, việc thiếu căn hộ ở phân khúc trung cấp, bình dân khiến căn hộ cao cấp trở thành "tội đồ". Nhưng các khu đô thị đầu tư bài bản, khang trang, tiện ích, thông minh... cũng là xu hướng tất yếu của các đô thị lớn. Chỉ là một phân khúc chạy quá nhanh, quá nhiều trong khi NƠXH thì quá chậm... dẫn đến sự lệch pha kéo dài và ngày càng trầm trọng.

Tăng tốc NƠXH, tăng tốc nhà ở thương mại phân khúc tầm trung là tự khắc thị trường sẽ điều tiết. Bài toán kéo giá nhà cũng tự khắc được giải.