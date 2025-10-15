Vingroup triển khai đồng loạt dự án NƠXH trên cả nước

Hưởng ứng chiến lược phát triển NƠXH cho đối tượng có thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp đến năm 2030 của Chính phủ, Vingroup đã chủ động đăng ký đầu tư phát triển dự án NƠXH dưới thương hiệu Happy Home tại các địa phương trên toàn quốc. Đến nay, chuỗi Happy Home đã được triển khai tại 4 tỉnh, thành là Hải Phòng, Thanh Hóa, Quảng Trị và Khánh Hòa; đồng thời đang có kế hoạch triển khai thêm tại Hưng Yên, TP.HCM và Tây Ninh.

Happy Home Tràng Cát, dự án NƠXH có quy mô lớn nhất TP.Hải Phòng, vừa được Vingroup mở bán ẢNH: V.G

Cụ thể, tại Hải Phòng, Vingroup mở bán dự án Happy Home Tràng Cát (thuộc Khu kinh tế Đình Vũ) có tổng diện tích 28,14 ha, gồm 27 tòa chung cư cao từ 7 - 9 tầng, quy mô 3.804 căn hộ, diện tích từ 28,8 - 70 m2/căn. Là dự án NƠXH có quy mô lớn nhất thành phố, Happy Home Tràng Cát không chỉ cung cấp nhà ở, mà còn kiến tạo không gian sống chất lượng cho người lao động với 59 tiện ích ngoài trời, gồm: 3 công viên, 4 vườn hoa, khu thể thao (sân yoga, gym, cầu lông…), khu cắm trại, vườn cờ, khu đọc sách… Ngoài ra, tại Dương Kinh (thuộc dự án Vinhomes Golden City), Vingroup cũng đã quy hoạch thêm 8.000 căn NƠXH.

Tại Thanh Hóa, dự án Happy Home tọa lạc tại P.Hạc Thành có quy mô gần 9,2 ha, gồm 18 tòa nhà cao 9 tầng, cung cấp 2.824 căn hộ, diện tích từ 45 - 71 m2/căn và hàng loạt tiện ích như hồ cảnh quan, công viên cây xanh, đường dạo bộ, khu vui chơi trẻ em, khu thể thao, gần cung văn hóa thiếu thi, các trường học liên cấp… Dự án đã được mở bán đợt 1 từ tháng 3 và chuẩn bị mở bán đợt 2 từ ngày 15.10.

Tại Quảng Trị, dự án Happy Home có quy mô 11,547 ha, cung cấp 142 căn nhà ở thấp tầng (cao 3 tầng), diện tích đất 75 - 163,9 m2. Hiện dự án đã hoàn thiện xây dựng và công bố thông tin chuẩn bị cho việc mở bán, dự kiến trong tháng 11.

Tại Khánh Hòa, Vingroup đang triển khai xây dựng dự án Happy Home trên tổng diện tích 87,64 ha, quy mô 4.140 căn NƠXH tại P.Bắc Cam Ranh.

Cùng với 4 tỉnh, thành phố trên, Vingroup cũng có kế hoạch phát triển các dự án Happy Home tại Hưng Yên (5.500 căn), TP.HCM (31.500 - 33.500 căn), Tây Ninh (2.300 căn).

Điểm khác biệt của các dự án Happy Home trong phân khúc NƠXH là không chỉ cung cấp "nơi để ở" mà còn kiến tạo "nơi đáng sống" cho người lao động. Tất cả các căn nhà đều được thiết kế hiện đại, chất lượng hoàn thiện vượt trội, kèm hệ thống tiện ích công cộng và không gian xanh bên ngoài, nâng cao chất lượng sống cho người lao động.