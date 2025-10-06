Vingroup lập công ty thép, tự chủ nguồn cung cho loạt dự án đường sắt 'khủng'

Mục tiêu của VinMetal là đáp ứng nhu cầu nội tại của hệ sinh thái Vingroup, đồng thời tham gia thúc đẩy phát triển công nghiệp nặng tại Việt Nam.

Công ty VinMetal sẽ cung ứng nhu cầu vật liệu thép cho các lĩnh vực cốt lõi của tập đoàn như bất động sản Vinhomes, sản xuất xe điện VinFast…

Công ty có vốn đầu tư 10.000 tỉ đồng với mục tiêu xây dựng tổ hợp sản xuất thép công nghiệp - công nghệ cao, công suất khoảng 5 triệu tấn/năm trong giai đoạn 1, tại Vũng Áng, Hà Tĩnh.

VinMetal sẽ tập trung sản xuất các dòng thép dân dụng trong xây dựng; thép cán nóng, thép cường độ cao và thép hợp kim đặc chủng phục vụ sản xuất xe điện và hạ tầng giao thông tốc độ cao. Trong đó, các sản phẩm chủ lực gồm thép tấm và thép dập thân xe chất lượng cao, thép ray và thép kết cấu cầu - cảng - đường sắt đạt tiêu chuẩn quốc tế, hướng tới thay thế nguồn nhập khẩu và từng bước xuất khẩu ra khu vực.

Việc thành lập công ty sản xuất thép trước hết nhằm cung ứng nhu cầu vật liệu cho các lĩnh vực cốt lõi của tập đoàn như bất động sản Vinhomes, sản xuất xe điện VinFast… Bên cạnh đó, Vingroup cũng hướng tới chủ động nguồn cung thép chất lượng cao cho các dự án công nghiệp, năng lượng và giao thông đang được nghiên cứu, đề xuất xây dựng, trong đó có đường sắt cao tốc Bắc - Nam, tuyến TP.HCM - Cần Giờ và Hà Nội - Quảng Ninh.

Trong dài hạn, VinMetal đặt mục tiêu trở thành đơn vị dẫn đầu trong sản xuất thép xanh trên thị trường nội địa, ứng dụng công nghệ giảm phát thải carbon và tái sử dụng năng lượng từ các nguồn tái tạo, góp phần thúc đẩy công nghiệp luyện kim nói riêng, cũng như công nghiệp nặng tại Việt Nam phát triển.

Với việc ra đời VinMetal, Tập đoàn Vingroup hướng tới chủ động nguồn cung thép chất lượng cao cho các dự án công nghiệp, năng lượng và hạ tầng giao thông trong tương lai

Ông Nguyễn Việt Quang - Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Vingroup, đồng thời là Tổng giám đốc VinMetal chia sẻ: "VinMetal không chỉ là nhà máy sản xuất thép, mà còn là bước chuẩn bị chiến lược cho tương lai hạ tầng hiện đại, xanh và bền vững của Việt Nam. Vingroup tin rằng việc chủ động phát triển các ngành công nghiệp nền tảng sẽ góp phần đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới - nơi người Việt làm chủ công nghệ, vật liệu và năng lực triển khai các dự án trọng điểm quốc gia".

Việc ra đời của VinMetal đánh dấu tiến mới trong chiến lược phát triển theo 5 trụ cột của Vingroup, gồm: Công nghệ - Công nghiệp; Thương mại dịch vụ; Thiện nguyện xã hội; Hạ tầng; và Năng lượng xanh.

Thuộc trụ cột Công nghiệp - Công nghệ, VinMetal đồng thời là mảnh ghép nền tảng, hỗ trợ trực tiếp cho trụ cột Hạ tầng - lĩnh vực mà Vingroup đang vừa mở rộng đầu tư với các dự án đường sắt tốc độ cao, cầu, cảng và logistics. Việc chủ động sản xuất thép trong nước không chỉ giúp tập đoàn đảm bảo nguồn cung vật liệu cho các công trình quy mô lớn, mà còn tăng cường năng lực nội sinh công nghiệp nặng Việt Nam, góp phần gia tăng lợi thế cạnh tranh quốc gia và nâng tầm vị thế Việt Nam trên bản đồ thế giới.