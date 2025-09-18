Vingroup vào top công ty tốt nhất thế giới

Bảng xếp hạng Những công ty tốt nhất thế giới 2025 do TIME - tạp chí hàng đầu thế giới - cùng Công ty dữ liệu uy tín Statista thực hiện, dựa trên các tiêu chí về tăng trưởng doanh thu, sự hài lòng của nhân viên, và những phân tích kỹ lưỡng về yếu tố ESG (môi trường, xã hội và quản trị doanh nghiệp).

Vingroup được Tạp chí TIME chọn vào danh sách “Những công ty tốt nhất trên thế giới năm 2025” ẢNH: V.G

Là doanh nghiệp VN đầu tiên và duy nhất đạt tiêu chuẩn bình chọn trong danh sách trên, Vingroup đã vượt trội ở cả 3 tiêu chí với tổng điểm 77.06, xếp thứ 817 trong top 1.000 doanh nghiệp tốt nhất thế giới.

Trong đó, ở tiêu chí "Tăng trưởng doanh thu", Vingroup được xếp hạng "Rất cao" với tổng tài sản đạt hơn 958.235 tỉ đồng, tính đến ngày 30.6. Doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế hợp nhất của tập đoàn trong nửa đầu năm 2025 lần lượt đạt gần 130.476 tỉ đồng và gần 4.540 tỉ đồng. Doanh thu 6 tháng đầu năm tăng 103% so với cùng kỳ năm trước.

Ở tiêu chí "Sự hài lòng của nhân viên", Vingroup đạt xếp hạng thứ 894 trên toàn cầu. Tập đoàn đã tạo ra môi trường làm việc vô cùng năng động, thúc đẩy tinh thần cống hiến, sáng tạo, gắn kết và đặc biệt chú trọng phát triển cá nhân. Tại VN, Vingroup luôn đứng đầu danh sách "Nơi làm việc tốt nhất VN" thường niên của các tổ chức đánh giá độc lập.

Ở tiêu chí "Phát triển bền vững", Vingroup tiếp tục vượt qua nhiều thương hiệu lớn trên thế giới với những đóng góp quan trọng cho sự phát triển của xã hội, không chỉ tại VN mà còn có sức ảnh hưởng ra thế giới. Vingroup đã trở thành hình mẫu doanh nghiệp tiêu biểu đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững, đặc biệt là cuộc cách mạng di chuyển xanh toàn cầu.

"Việc Vingroup được bình chọn là một "Những công ty tốt nhất thế giới năm 2025" của TIME không chỉ ghi nhận những nỗ lực không ngừng nghỉ của chúng tôi mà còn là sự công nhận cho uy tín, sự minh bạch và vị thế của Vingroup trên toàn cầu. Đây sẽ là động lực để chúng tôi tiếp tục kiên định với mục tiêu tăng trưởng bền vững, kiến tạo môi trường làm việc văn minh, đồng thời đóng góp tích cực vào sự phát triển của cộng đồng và xã hội, vì một tương lai tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người", bà Lê Thị Thu Thủy, Phó chủ tịch Vingroup - Chủ tịch VinFast, chia sẻ.