Vingroup dám đương đầu là cách làm quyết liệt và cần được ủng hộ

Đăng tin sai sự thật về lãnh đạo Vietjet, 2 cá nhân bị Sở TT-TT Hà Nội xử phạt ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Im lặng là có lỗi với khách hàng, đối tác đã tin tưởng mình

Chúng tôi cho rằng việc doanh nghiệp (DN) mạnh dạn lên tiếng khi bị đưa tin giả là hết sức cần thiết. Đây không chỉ là hành động để tự bảo vệ mình, mà còn góp phần xây dựng một môi trường mạng văn minh, lành mạnh hơn, nơi thông tin đúng đắn được tôn trọng và lan tỏa. Nếu DN chọn cách im lặng là có lỗi với các khách hàng, đối tác đang tin tưởng đồng hành cùng mình. Vì sự im lặng đó có thể làm niềm tin bị lung lay và gây tổn hại đến mối quan hệ lâu dài.

Trong nỗ lực này, DN rất cần sự đồng hành của nhà nước. Cụ thể, cần có cơ chế pháp lý mạnh mẽ và kịp thời để xử lý các hành vi tung tin giả; cần có cơ quan chức năng vào cuộc nhanh chóng nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho DN. Đồng thời, các chính sách hỗ trợ tuyên truyền, định hướng dư luận, cũng như nâng cao nhận thức cộng đồng về tác hại của tin giả sẽ tạo ra sự cộng hưởng, giúp môi trường kinh doanh trở nên minh bạch và an toàn hơn.

Chúng tôi tin rằng, khi DN, cơ quan quản lý nhà nước và toàn xã hội cùng chung tay, chúng ta sẽ có một không gian mạng thực sự lành mạnh, nơi uy tín và giá trị chân thật được bảo vệ và phát huy.

Ông Phạm Minh Đức, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Tân Á Đại Thành

Cần hành lang pháp lý bảo vệ DN trước vấn nạn fake news

Tôi ủng hộ việc khởi kiện khi bị cá nhân, tổ chức đưa thông tin lên mạng xã hội (MXH) sai sự thật. Khởi kiện dân sự là một hành động văn minh, cần thiết, góp phần mang đến không gian MXH minh bạch và an toàn hơn. Trong thực tế, DN khi bị xâm phạm về quyền lợi qua các thông tin trên mạng thường chọn cách tự thương thảo với nhau hoặc đưa thông tin phản hồi trên các kênh truyền thông chính thống. Tuy vậy, trước sự phát triển như vũ bão của MXH, nơi mà tin giả (fake news), tin thật luôn trộn lẫn thì việc có hành lang pháp lý để bảo vệ DN, người dân trước vấn nạn fake news là cần thiết. Do đó, Chính phủ cần có quy định pháp luật rõ ràng hơn với việc đưa thông tin trên mạng. Nhà nước luôn bảo đảm quyền tự do ngôn luận của người dân, nhưng người tham gia MXH nên biết mình được quyền nói cái gì, viết cái gì; không được quyền nói gì, viết gì. Vì thế, những cơ sở pháp lý rõ ràng cần được tuyên truyền rộng rãi, để những người tham gia MXH biết "uốn lưỡi bảy lần" khi đưa tin sai lệch; qua đó bảo vệ DN, nâng cao nhận thức và tiến đến xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

Ông Đinh Hồng Kỳ, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Secoin

Cứ cam chịu sẽ khiến xã hội ngày càng méo mó

Tin giả là vấn đề nghiêm trọng với cả nền kinh tế, xã hội, chứ không riêng gì cá nhân, DN. Một tin bịa đặt có thể làm sụp giá cổ phiếu, gây rối loạn thị trường, làm đổ vỡ quan hệ kinh tế, ảnh hưởng đến hàng triệu người lao động… Điều nguy hiểm là thông tin sai trái trên mạng lan truyền chóng mặt, tồn tại vĩnh viễn và có sức hủy hoại gấp ngàn vạn lần tin đồn truyền miệng. Thực tế nhiều vụ việc cho thấy, ngay cả khi cơ quan chức năng đã cảnh báo, xử phạt thông tin sai trái một cách hết sức rõ ràng, thuyết phục, nhưng dư luận vẫn cứ hoài nghi ám ảnh, DN vẫn bị mất uy tín, khách hàng vẫn ngần ngại. Bởi vậy, tin giả không chỉ làm hại trước mắt mà còn gây hệ lụy kéo dài, ngay cả khi đã được ngăn chặn kịp thời.

Lâu nay, một số người tung ra nhiều thông tin tràn lan trên MXH, với chủ đích và động cơ riêng gây ảnh hưởng rất tiêu cực cho xã hội mà không phải chịu trách nhiệm khiến dư luận rất bức xúc. Mặt khác, DN nếu cứ chọn cách dễ nhất, nhanh nhất là cho qua thì sự cam chịu ấy sẽ làm cho xã hội ngày càng méo mó. Hôm nay là một tin giả, ngày mai có thể là mười tin giả. Giả nhỏ nhặt không được ngăn chặn, sẽ nuôi dưỡng cái giả ác độc, nguy hiểm. Im lặng, lo ngại phiền phức, sợ chọc vào "tổ kiến lửa" chính là sự dung túng. Vì thế, việc Vingroup dám đương đầu là cách làm quyết liệt và cần được ủng hộ, bởi không chỉ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của DN mà còn có ý nghĩa cảnh tỉnh xã hội, giúp cộng đồng không bị dẫn dắt, thao túng bởi những thông tin hỗn loạn. Điều này cũng chứng tỏ sự dũng cảm của Vingroup một lần nữa chấp nhận thử thách đi đầu, sẵn sàng chiến đấu để giải quyết một vấn đề lớn của xã hội. Đó mới là biểu hiện của văn minh, là đóng góp trách nhiệm xã hội, đúng như tinh thần đổi mới mạnh mẽ, quyết liệt của Tổng Bí thư Tô Lâm.

Luật sư Trương Thanh Đức, Giám đốc Công ty Luật ANVI

DN có thể mất hàng trăm tỉ đồng vì fake news

Một DN lớn khi bị bôi nhọ có thể mất đi hàng trăm tỉ đồng vốn hóa trong thời gian ngắn, đồng thời phải gánh thêm chi phí truyền thông, pháp lý để xử lý khủng hoảng. Đối với DN nhỏ và vừa, những "cú đánh" kiểu này có thể đủ sức triệt tiêu cơ hội phát triển, vì họ không có bộ máy xử lý chuyên nghiệp. Khi để hiện tượng đó diễn ra thường xuyên, hệ quả dài hạn là làm suy yếu niềm tin xã hội với khu vực tư nhân, cản trở mục tiêu nuôi dưỡng một khu vực DN vững mạnh - vốn là động lực quan trọng cho tăng trưởng. Việc một DN quyết định khởi kiện và công khai bảo vệ quyền lợi của mình trước fake news là tín hiệu tích cực, cho thấy khu vực tư nhân đã bắt đầu coi pháp lý và minh bạch thông tin là công cụ bảo vệ tài sản vô hình. Tuy nhiên, hành động này cần song hành với khuôn khổ chính sách đủ rõ ràng từ phía nhà nước, để phân biệt rạch ròi giữa phản biện hợp pháp và tin giả ác ý. Nếu có cơ chế pháp lý minh bạch, DN sẽ yên tâm đầu tư dài hạn, nhà đầu tư nước ngoài cũng cảm thấy thị trường có kỷ cương và công bằng hơn. Quan điểm cần nhấn mạnh là ủng hộ DN trong việc dẹp bỏ fake news không đồng nghĩa với hạn chế tự do ngôn luận, mà là tạo ra môi trường thông tin lành mạnh, nơi quyền phản biện dựa trên sự thật được bảo vệ, còn sự xuyên tạc bị trừng trị. Đây chính là nền tảng để kinh tế thị trường phát triển bền vững và hội nhập sâu hơn.

Chuyên gia kinh tế Trần Anh Tùng, Khoa Quản trị kinh doanh Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM

DN Việt đã sẵn sàng tự vệ văn minh

Đây không chỉ là một vụ kiện dân sự đơn thuần, mà còn là "phát súng" thể hiện sự văn minh pháp lý, khẳng định DN Việt đã sẵn sàng sử dụng công cụ pháp luật để tự bảo vệ mình trong kỷ nguyên MXH. Quyền tự do ngôn luận phải đi kèm trách nhiệm. Người dân có quyền bày tỏ chính kiến, nhưng không được lợi dụng để bịa đặt, xúc phạm, gây thiệt hại cho cá nhân hay tổ chức khác.

Từ góc độ xã hội, việc khởi kiện này thể hiện sự văn minh pháp lý. Thay vì tranh cãi trên mạng, DN lựa chọn đưa vụ việc ra tòa, là cơ quan có thẩm quyền, để đánh giá khách quan. Điều này giúp củng cố sự tôn trọng đối với môi trường kinh doanh tại VN. Nếu để tin giả hoành hành mà không bị xử lý, sẽ tạo tiền lệ xấu, khiến uy tín DN có thể bị hủy hoại chỉ bởi vài dòng bịa đặt trên MXH. Xây dựng thương hiệu là một quá trình lâu dài và khó khăn, không thể để nó bị tổn hại dễ dàng bởi những hành vi vô trách nhiệm. Vụ kiện của Vingroup là một tín hiệu cảnh tỉnh, cho thấy cộng đồng mạng cần thận trọng hơn khi đăng tải và chia sẻ thông tin, bởi pháp luật luôn tồn tại để bảo vệ sự công bằng. Đây không chỉ là bước đi để bảo vệ Vingroup, mà còn góp phần xây dựng một môi trường kinh doanh minh bạch, công bằng và lành mạnh hơn tại VN.

Luật sư Lê Trung Phát, Giám đốc Hãng luật Lê Trung Phát (TP.HCM)