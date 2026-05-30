Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giới trẻ

Thiếu nhi gửi gắm thông điệp ý nghĩa về bảo vệ thiên nhiên

Vũ Thơ
Vũ Thơ
30/05/2026 08:36 GMT+7

Triển lãm 'Thanh thiếu nhi ứng phó với biến đổi khí hậu' đã giới thiệu những mô hình, sáng kiến tiêu biểu của thanh thiếu nhi trong công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng, chống thiên tai.

Tối 29.5, Hội đồng Đội T.Ư phối hợp với Plan International Việt Nam tổ chức khai mạc triển lãm chuyên đề "Thanh, thiếu nhi ứng phó với biến đổi khí hậu", tại Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam (Hà Nội).

Lan tỏa tinh thần trách nhiệm bảo vệ môi trương

Ban tổ chức cho biết, đây là hoạt động trong khuôn khổ "Ngày hội Thế giới tuổi thơ lần thứ XXVII - 2026" từ 29.5 - 1.6.2026, nhân dịp Ngày quốc tế thiếu nhi 1.6 và hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2026.

Thiếu nhi gửi gắm thông điệp ý nghĩa về bảo vệ thiên nhiên- Ảnh 1.

Thiếu nhi giới thiệu về triển lãm chuyên đề "Thanh thiếu nhi ứng phó với biến đổi khí hậu"

ẢNH: BẢO LÂM

Ngày hội có nhiều hoạt động phong phú, đa dạng, kết hợp giữa triển lãm, giáo dục kỹ năng sống, trải nghiệm sáng tạo, vui chơi giải trí và giao lưu nghệ thuật; hướng tới xây dựng môi trường sinh hoạt văn hóa lành mạnh, an toàn, bổ ích cho trẻ em.

Triển lãm chuyên đề "Thanh thiếu nhi ứng phó với biến đổi khí hậu" nhằm giới thiệu những mô hình, sáng kiến tiêu biểu của thanh thiếu nhi trong công tác bảo vệ môi trường, giảm thiểu rác thải nhựa, ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng, chống thiên tai.

Thiếu nhi gửi gắm thông điệp ý nghĩa về bảo vệ thiên nhiên- Ảnh 2.

Các em thiếu nhi tham quan triển lãm

ẢNH: BẢO LÂM

Thông qua các hoạt động trưng bày, triển lãm góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm, nâng cao nhận thức và thúc đẩy sự tham gia chủ động của thế hệ trẻ trong bảo vệ môi trường, xây dựng cộng đồng phát triển bền vững.

Các mô hình, sáng kiến tiêu biểu của thanh thiếu nhi

Tại khu vực triển lãm, 40 tác phẩm hội họa của thanh thiếu nhi tỉnh Tuyên Quang được giới thiệu tới công chúng. Bằng góc nhìn hồn nhiên nhưng sâu sắc, các bức tranh phản ánh những vấn đề môi trường đang đặt ra hiện nay, đồng thời gửi gắm thông điệp ý nghĩa về bảo vệ thiên nhiên, gìn giữ hệ sinh thái và chung tay ứng phó với biến đổi khí hậu.

Thiếu nhi gửi gắm thông điệp ý nghĩa về bảo vệ thiên nhiên- Ảnh 3.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại không gian triển lãm

ẢNH: BẢO LÂM

Không gian chuyên đề cũng giới thiệu các mô hình, sáng kiến tiêu biểu của thanh thiếu nhi tỉnh Quảng Trị trong lĩnh vực thích ứng và giảm thiểu rủi ro khí hậu. Nổi bật là 56 ý tưởng sáng tạo được hình thành từ cuộc thi "Thanh thiếu niên hành động ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Quảng Trị năm 2026", xuất phát từ thực tiễn của địa phương thường xuyên chịu tác động của thiên tai và thời tiết cực đoan.

Nhiều sáng kiến đã được triển khai thí điểm trong trường học, bước đầu mang lại hiệu quả thiết thực và có tiềm năng tiếp tục nhân rộng, góp phần xây dựng cộng đồng an toàn, chủ động và thích ứng tốt hơn trước những thách thức của biến đổi khí hậu.

Chương trình "Thanh thiếu nhi chung tay hành động ứng phó với biến đổi khí hậu" được tổ chức với chuỗi hoạt động thiết thực nhằm nâng cao nhận thức, phát huy vai trò và sự tham gia của thanh thiếu nhi trong bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Chương trình gồm 2 hoạt động trọng tâm: triển lãm "Thanh thiếu nhi ứng phó với biến đổi khí hậu" và hội nghị "Thanh thiếu nhi chung tay hành động ứng phó với biến đổi khí hậu" được tổ chức vào ngày 5.6 tại Trường Lê Duẩn, Hà Nội.

Tin liên quan

Lâm Đồng phát động bảo vệ 400.000 trẻ em trên môi trường số

Lâm Đồng phát động bảo vệ 400.000 trẻ em trên môi trường số

Lâm Đồng phát động hưởng ứng chương trình bảo vệ trẻ em trên không gian mạng, hướng đến nâng cao nhận thức, kỹ năng và xây dựng môi trường số an toàn cho khoảng 400.000 thanh thiếu niên trên địa bàn.

Khi học sinh mong có người để chia sẻ, được hướng nghiệp sớm

Học sinh nói thầy cô hiện nay đã… hơi già

Khám phá thêm chủ đề

Bảo vệ môi trường biến đổi khí khậu Quốc tế thiếu nhi Triển lãm
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận