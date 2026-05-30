Thiếu nhi gửi gắm thông điệp ý nghĩa về bảo vệ thiên nhiên

Tối 29.5, Hội đồng Đội T.Ư phối hợp với Plan International Việt Nam tổ chức khai mạc triển lãm chuyên đề "Thanh, thiếu nhi ứng phó với biến đổi khí hậu", tại Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam (Hà Nội).

Lan tỏa tinh thần trách nhiệm bảo vệ môi trương

Ban tổ chức cho biết, đây là hoạt động trong khuôn khổ "Ngày hội Thế giới tuổi thơ lần thứ XXVII - 2026" từ 29.5 - 1.6.2026, nhân dịp Ngày quốc tế thiếu nhi 1.6 và hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2026.

Thiếu nhi giới thiệu về triển lãm chuyên đề "Thanh thiếu nhi ứng phó với biến đổi khí hậu" ẢNH: BẢO LÂM

Ngày hội có nhiều hoạt động phong phú, đa dạng, kết hợp giữa triển lãm, giáo dục kỹ năng sống, trải nghiệm sáng tạo, vui chơi giải trí và giao lưu nghệ thuật; hướng tới xây dựng môi trường sinh hoạt văn hóa lành mạnh, an toàn, bổ ích cho trẻ em.

Triển lãm chuyên đề "Thanh thiếu nhi ứng phó với biến đổi khí hậu" nhằm giới thiệu những mô hình, sáng kiến tiêu biểu của thanh thiếu nhi trong công tác bảo vệ môi trường, giảm thiểu rác thải nhựa, ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng, chống thiên tai.

Các em thiếu nhi tham quan triển lãm ẢNH: BẢO LÂM

Thông qua các hoạt động trưng bày, triển lãm góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm, nâng cao nhận thức và thúc đẩy sự tham gia chủ động của thế hệ trẻ trong bảo vệ môi trường, xây dựng cộng đồng phát triển bền vững.

Các mô hình, sáng kiến tiêu biểu của thanh thiếu nhi

Tại khu vực triển lãm, 40 tác phẩm hội họa của thanh thiếu nhi tỉnh Tuyên Quang được giới thiệu tới công chúng. Bằng góc nhìn hồn nhiên nhưng sâu sắc, các bức tranh phản ánh những vấn đề môi trường đang đặt ra hiện nay, đồng thời gửi gắm thông điệp ý nghĩa về bảo vệ thiên nhiên, gìn giữ hệ sinh thái và chung tay ứng phó với biến đổi khí hậu.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại không gian triển lãm ẢNH: BẢO LÂM

Không gian chuyên đề cũng giới thiệu các mô hình, sáng kiến tiêu biểu của thanh thiếu nhi tỉnh Quảng Trị trong lĩnh vực thích ứng và giảm thiểu rủi ro khí hậu. Nổi bật là 56 ý tưởng sáng tạo được hình thành từ cuộc thi "Thanh thiếu niên hành động ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Quảng Trị năm 2026", xuất phát từ thực tiễn của địa phương thường xuyên chịu tác động của thiên tai và thời tiết cực đoan.

Nhiều sáng kiến đã được triển khai thí điểm trong trường học, bước đầu mang lại hiệu quả thiết thực và có tiềm năng tiếp tục nhân rộng, góp phần xây dựng cộng đồng an toàn, chủ động và thích ứng tốt hơn trước những thách thức của biến đổi khí hậu.