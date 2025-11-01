Thiếu nhi thủ đô lo ngại về tình trạng 'bình thường hóa' hành vi lệch chuẩn

Ngày 1.11, Thành đoàn và Hội đồng Đội TP.Hà Nội tổ chức Diễn đàn trẻ em năm 2025 với chủ đề "Nói lời hay - Việc làm tốt - Ứng xử văn minh" và "Xây dựng tình bạn đẹp, nói không với bạo lực học đường".

Sự kiện quy tụ 250 thiếu nhi tiêu biểu đến từ 126 xã, phường trên địa bàn thành phố cùng nhiều đại biểu, chuyên gia, nhà quản lý trong lĩnh vực bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

Tiếng nói thẳng thắn về bạo lực học đường và sức khỏe tinh thần

Phát biểu khai mạc, anh Đào Đức Việt, Phó bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội TP.Hà Nội, nhấn mạnh: "Diễn đàn là dịp để lắng nghe tiếng nói của trẻ em, giúp các em mạnh dạn bày tỏ tâm tư, nguyện vọng; đồng thời là cơ hội để lãnh đạo các cấp, các ngành tiếp tục hoàn thiện chính sách chăm sóc, bảo vệ và giáo dục trẻ em".

Anh Đào Đức Việt phát biểu tại chương trình ẢNH: BẢO LÂM

Anh Việt nhấn mạnh mục tiêu của chương trình là tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, trang bị kỹ năng cần thiết cho thiếu nhi trong nhiều môi trường khác nhau, đặc biệt là trên không gian mạng.

Nhiều ý kiến tại diễn đàn đã phản ánh những vấn đề nóng trong môi trường học đường hiện nay. Em Lương Minh Nhi (Trường THCS Chuyên Mỹ) nêu thực tế: hầu hết các trường phổ thông chưa có cán bộ tư vấn tâm lý chuyên trách, khiến học sinh khó tìm nơi chia sẻ khi gặp áp lực. Đại diện ban cố vấn cho biết, thành phố đang từng bước xây dựng hệ thống tư vấn tâm lý học đường chuyên nghiệp, hướng tới mục tiêu mỗi trường có ít nhất một cán bộ chuyên trách.

Trẻ em bày tỏ ý kiến tại diễn đàn ẢNH: BẢO LÂM

Em Nguyễn Hiền Minh (Trường THCS Đồng Tiến) chia sẻ nỗi sợ bị cô lập, bắt nạt vì ngoại hình hay thành tích học tập, đồng thời đề xuất mở "hộp thư bí mật" hoặc đường dây nóng để học sinh báo cáo các vụ việc bạo lực mà không lo bị lộ danh tính. Đại diện Hội đồng Đội thành phố cho biết mô hình "giáo dục phục hồi" sẽ được áp dụng, giúp cả học sinh bị bắt nạt lẫn học sinh có hành vi bắt nạt cùng được hỗ trợ, hướng đến xây dựng môi trường học đường nhân ái.

Em Trần Đan Thị Châu (Trường THCS Nghĩa Tân) bày tỏ băn khoăn về tính hiệu quả của việc thay hình thức đình chỉ học bằng viết bản kiểm điểm theo Thông tư 19/2025/TT-BGDĐT. Các chuyên gia nhận định, quy định mới thể hiện cách tiếp cận nhân văn nhưng cần song hành với việc tăng cường giáo dục kỹ năng sống, tư vấn tâm lý và phối hợp giữa nhà trường, gia đình, chính quyền trong quản lý học sinh.

Kêu gọi gìn giữ văn hóa trong thời đại công nghệ

Tại diễn đàn, các em thiếu nhi còn thể hiện sự quan tâm sâu sắc đến thách thức trong kỷ nguyên số. Em Nguyễn Khánh Linh (Trường THCS Ngô Quyền) chỉ ra tình trạng "bình thường hóa" hành vi lệch chuẩn của một số thần tượng mạng xã hội, khiến giới trẻ dễ ngộ nhận giá trị.

Ban tổ chức khuyến khích các em rèn luyện tư duy phản biện, bản lĩnh số và biết chọn lọc thông tin. Hà Nội đang triển khai chương trình "Trường học an toàn trên không gian mạng" nhằm giúp học sinh nhận diện, phòng tránh rủi ro trực tuyến.

Em Đặng Kim Thiên Kim kêu gọi các bạn hành động đẹp, giữ gìn tiếng Việt trong sáng ẢNH: BẢO LÂM

Em Nguyễn Kim Thái Linh (Trường THCS chất lượng cao Nam Từ Liêm) lo ngại việc lạm dụng trí tuệ nhân tạo (AI) có thể khiến học sinh mất khả năng sáng tạo. Các chuyên gia cho rằng AI nên được sử dụng như công cụ hỗ trợ học tập, không phải thay thế tư duy con người.

Trong khi đó, em Đặng Kim Thiên Kim (Trường THCS Lê Ngọc Hân) nêu câu hỏi làm thế nào để thiếu nhi thủ đô vừa hội nhập, vừa giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Câu trả lời được chính em thể hiện bằng tiết mục độc tấu đàn tranh tại diễn đàn, cùng lời kêu gọi các bạn nhỏ: "Hãy bắt đầu từ việc nói lời hay, hành động đẹp, giữ gìn tiếng Việt trong sáng và tự hào về văn hóa Việt Nam".

Diễn đàn đã để lại nhiều thông điệp ý nghĩa về xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh và lan tỏa tinh thần văn minh, nhân ái trong thế hệ thiếu nhi thủ đô.