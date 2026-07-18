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Giới trẻ

Thiếu nhi Việt Nam lan tỏa hình ảnh đất nước tại Nhật Bản

Vũ Thơ
Vũ Thơ
Đoàn đại biểu thiếu nhi Việt Nam tham dự Trại hè 'Nhịp cầu' năm 2026 tại Nhật Bản đã tham gia nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, trải nghiệm và kết nối với thiếu nhi đến từ nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ.

Ngày 18.7, trong khuôn khổ Trại hè "Nhịp cầu" (APCC) năm 2026 tại thành phố Fukuoka (Nhật Bản), Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka đã tổ chức chương trình gặp mặt đoàn đại biểu thiếu nhi Việt Nam tham dự trại hè.

Đây là hoạt động nhằm động viên các đại biểu thiếu nhi, đồng thời thể hiện sự quan tâm của cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài đối với thế hệ trẻ đang tham gia các hoạt động giao lưu quốc tế.

Thiếu nhi Việt Nam lan tỏa hình ảnh đất nước tại Nhật Bản - Ảnh 1.

Bà Trịnh Thị Mai Phương, Tổng lãnh sự Việt Nam tại Fukuoka, và đoàn đại biểu tại buổi gặp

ẢNH: BTC

Tham dự chương trình có bà Trịnh Thị Mai Phương, Tổng lãnh sự Việt Nam tại Fukuoka; cán bộ Tổng lãnh sự quán; đại diện Hội đồng Đội Trung ương cùng các thành viên đoàn đại biểu thiếu nhi Việt Nam tham dự trại hè "Nhịp cầu" năm 2026.

Trước đó, đoàn đại biểu thiếu nhi Việt Nam đã tham gia nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, trải nghiệm và kết nối với thiếu nhi đến từ nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ. Đặc biệt, các em đã giới thiệu tiết mục nghệ thuật "Made in Vietnam" cùng tà áo dài truyền thống, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người và bản sắc văn hóa Việt Nam tới bạn bè quốc tế.

Thiếu nhi Việt Nam lan tỏa hình ảnh đất nước tại Nhật Bản - Ảnh 2.

Đoàn đại biểu thiếu nhi Việt Nam tham gia nhiều hoạt động giao lưu văn hóa

ẢNH: BTC

Tại buổi gặp mặt, bà Trịnh Thị Mai Phương ân cần thăm hỏi, biểu dương tinh thần tự tin, năng động của các đại biểu thiếu nhi Việt Nam. Tổng lãnh sự bày tỏ mong muốn mỗi em sẽ tiếp tục phát huy vai trò là những "đại sứ văn hóa nhỏ tuổi", góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam và vun đắp tình hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản.

Nhân dịp này, Hội đồng Đội Trung ương phối hợp với Nhà xuất bản Kim Đồng trao tặng một tủ sách thiếu nhi dành cho thiếu nhi Việt Nam đang sinh sống và học tập tại thành phố Fukuoka. Món quà mang ý nghĩa thiết thực, góp phần lan tỏa văn hóa đọc, bồi đắp tình yêu tiếng Việt, gìn giữ bản sắc dân tộc và tăng cường sự gắn kết với quê hương, đất nước.

Thiếu nhi Việt Nam lan tỏa hình ảnh đất nước tại Nhật Bản - Ảnh 3.

Mỗi đại biểu tham gia chương trình trở thành một nhịp cầu kết nối, góp phần vun đắp quan hệ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản ngày càng phát triển

ẢNH: BTC

Theo ban tổ chức, chương trình không chỉ mang đến cho các em thiếu nhi những trải nghiệm ý nghĩa trong môi trường đa văn hóa, nâng cao kỹ năng giao tiếp, khả năng hội nhập quốc tế mà còn góp phần bồi đắp niềm tự hào dân tộc, để mỗi đại biểu trở thành một nhịp cầu kết nối, góp phần vun đắp quan hệ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản ngày càng phát triển.

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thiếu nhi Việt Nam Trịnh Thị Mai Phương Hội đồng Đội Trung ương Tổng Lãnh sự quán Việt Nam Thành phố Fukuoka

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