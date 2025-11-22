Ngày 22.11, tại Trường tiểu học Na Sang (tỉnh Điện Biên), Hội đồng Đội T.Ư chỉ đạo Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển thiếu nhi Việt Nam phối hợp với Công ty VTC Truyền thông trực tuyến (VTC Online) tổ chức lễ phát động sân chơi "Thiếu nhi Việt Nam - Vươn ra thế giới" năm 2025.

Chương trình nhằm cụ thể hóa các đề án của Chính phủ về xây dựng xã hội học tập, dạy và học ngoại ngữ, nâng cao năng lực hội nhập quốc tế cho thanh thiếu nhi; đồng thời tạo môi trường "học mà chơi - chơi mà học", giúp thiếu nhi rèn luyện ngoại ngữ, tìm hiểu văn hóa, lịch sử, danh lam thắng cảnh của quê hương, đất nước.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang trao tặng quà cho Trường tiểu học Na Sang ẢNH: BTC

Tham dự chương trình có bà Nông Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo; chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư; anh Lê Anh Quân, Phó chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư, Chủ tịch Hội đồng Huấn luyện T.Ư; cùng lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể tỉnh Điện Biên.

Sau nghi thức khởi động sân chơi, các em thiếu nhi tỉnh Điện Biên đã hưởng ứng bằng những tiết mục biểu diễn sôi nổi, tạo không khí hào hứng cho buổi lễ.

Nhân dịp này, T.Ư Đoàn, Hội đồng Đội T.Ư và Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển thiếu nhi Việt Nam trao tặng 500 khăn quàng, 1 bộ trống Đội, 1 bộ cờ vua vận động, 5 bộ cờ vua tiêu chuẩn và 400 thùng sữa với tổng trị giá 120 triệu đồng cho liên đội. Đồng thời, 50 suất quà (gồm 1 thùng sữa và 1 ba lô học sinh) được trao cho 50 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn của trường.

Các em thiếu nhi tham gia lễ phát động chương trình ẢNH: BTC

Ban tổ chức cho biết, sân chơi năm 2025 được triển khai thành 4 vòng: cấp trường, cấp tỉnh, cấp khu vực và chung kết toàn quốc. Vòng cấp trường diễn ra từ 1.12.2025 đến 10.1.2026, thiếu nhi đăng ký trực tuyến và thực hiện 5 bài thi trên nền tảng ioe.vn. Kết quả vòng này được dùng để chọn 1.700 thí sinh trên toàn quốc tham dự vòng cấp tỉnh.

Sân chơi thiếu nhi có 10 giải thưởng hấp dẫn

Vòng cấp tỉnh (20.1.2026 - 15.3.2026) yêu cầu thiếu nhi xây dựng video thuyết trình tiếng Anh dài 3 - 5 phút theo chủ đề do ban tổ chức đưa ra. Mỗi địa phương sẽ chọn các bài thi tiêu biểu, từ đó hình thành danh sách 150 thiếu nhi xuất sắc nhất tham gia vòng cấp khu vực, chia đều theo ba miền Bắc - Trung - Nam.

Vòng cấp khu vực diễn ra trực tuyến từ 20.3 đến 30.4.2026. Thí sinh được chia thành các nhóm theo từng khối lớp và bốc thăm chủ đề thuyết trình. Mỗi nhóm trình bày trong 3 - 5 phút trước ban giám khảo. Kết thúc vòng này, 10 nhóm có kết quả tốt nhất sẽ được lựa chọn tham dự vòng chung kết toàn quốc.

Ban tổ chức tặng quà và chụp ảnh lưu niệm cùng các em thiếu nhi tại chương trình ẢNH: BTC

Vòng chung kết toàn quốc được tổ chức trong tháng 5 - 6.2026. Tại đây, các nhóm thuyết trình trực tiếp theo chủ đề được giao và trả lời câu hỏi của ban giám khảo bằng tiếng Anh.

Kết quả chung cuộc sẽ quyết định 10 giải thưởng gồm 1 giải nhất, 3 giải nhì và 6 giải ba, với mức thưởng cao nhất trị giá 10 triệu đồng kèm bằng khen và huy chương.

Ban tổ chức kỳ vọng sân chơi sẽ tạo thêm động lực cho thiếu nhi trên cả nước trong việc rèn luyện ngoại ngữ, nâng cao hiểu biết xã hội và tự tin hội nhập quốc tế, từ đó đóng góp vào việc quảng bá hình ảnh Việt Nam tới bạn bè năm châu.