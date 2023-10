Thiếu niên 17 tuổi đâm người ở Đà Nẵng, bị bắt ở Quảng Trị

Ngày 27.10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, vừa bắt giữ T.H.V (17 tuổi, thường trú tại xã Vĩnh Sơn, H.Vĩnh Linh, Quảng Trị, tạm trú TP.Đà Nẵng).

Trước đó, vào sáng cùng ngày, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị nhận được tin báo của Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng, đề nghị phối hợp truy xét T.H.V.

T.H.V tại cơ quan công an THANH LỘC

Theo thông tin ban đầu, lúc 22 giờ 30 ngày 26.10, tại quán mì cay S. (P.Hòa Khánh Bắc, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng), H.T.T (19 tuổi, trú xã Điện Thắng, H.Điện Bàn, Quảng Nam, nhân viên quán) và 1 nhân viên khác của quán mâu thuẫn với T.H.V.

T.H.V dùng dao đâm vào người T. rồi bỏ đi. T. được nhân viên của quán đưa đi Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng cấp cứu với nhiều thương tích. Đến 3 giờ ngày 27.10, bố của T. là ông H.T.S đến Công an P.Hòa Khánh Bắc trình báo sự việc.

Nhận được điện báo từ TP.Đà Nẵng, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị đã chủ trì, phối hợp Công an H.Vĩnh Linh truy xét, tìm kiếm V. Đến 13 giờ 30 ngày 27.10, khi đang xuất hiện tại địa bàn xã Vĩnh Thủy (H.Vĩnh Linh) thì V. bị công an bắt giữ.