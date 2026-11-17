Tối 19.11, tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (66 Nguyễn Thái Học, Hà Nội), họa sĩ Hoài Hương sẽ khai mạc triển lãm Thu an thường, giới thiệu hơn 50 tác phẩm sơn mài được ông tuyển chọn công phu. Qua những lớp màu, ánh sắc vàng, bạc, vỏ trứng khi ẩn khi hiện, tạo nên hiệu ứng thị giác đặc biệt, mời gọi người xem khám phá từ tổng thể đến từng chi tiết trên mặt vóc. Hình tượng thiếu nữ khỏa thân, hoa sen, lá sen cũng là những mô típ nổi bật trong sáng tác của ông.

Triển lãm tranh Thu an thường với hơn 50 tác phẩm được tuyển chọn công phu Ảnh: TGCC

Ở đó, ánh sắc của vàng, bạc, vỏ trứng khi ẩn, khi hiện giữa các lớp màu Ảnh: TGCC

Thiếu nữ trong tranh sơn mài Hoài Hương Ảnh: TGCC

Với Thu an thường, Hoài Hương đưa người xem trở về miền ký ức thân thuộc, nơi có mái nhà, khoảng vườn và những hình ảnh bình dị của quê hương. Đó có thể là đụn rơm vàng, tàu lá chuối, lá sen, mái đình làng hay dáng người phụ nữ bên ao. Tất cả được tái hiện qua ngôn ngữ sơn mài giàu tính trang trí, trong một không gian mang sắc thái phi thực.

Tranh sơn mài của Hoài Hương rực rỡ mà không vàng son

Chia sẻ về lựa chọn chất liệu, họa sĩ Hoài Hương cho biết ông gắn bó với sơn mài bởi đây là chất liệu truyền thống của Việt Nam. Tuy nhiên, ông muốn tìm một cách nhìn mới trên những thành phần quen thuộc như vóc, vỏ trứng, then, son, vàng, bạc.

Qua cách xử lý riêng, các chất liệu này hiện lên với diện mạo tươi sáng, giàu sinh khí; độ óng ánh, chiều sâu của mặt tranh và tương quan màu sắc tạo nên vẻ rực rỡ nhưng vẫn gần gũi.

Họa sĩ Hoài Hương Ảnh: TGCC

Nhận xét về sáng tác của Hoài Hương, nhạc sĩ Dương Thụ cho rằng tranh sơn mài của ông lộng lẫy, rực rỡ nhưng không mang vẻ vàng son cổ điển. Thay vào đó là bảng màu tươi mới, với những sắc tím Huế, xanh dương, xanh lá, nâu đất nhạt, vàng chanh... Các hình tượng thiếu nữ khỏa thân, hoa sen, lá sen, lá chuối được sắp đặt trong không gian phi thực, tạo nên dấu ấn riêng của họa sĩ.

Theo nhạc sĩ Dương Thụ, Hoài Hương là một trong những gương mặt tiêu biểu của nhóm họa sĩ TP.HCM gồm Hoàng Tường, Nguyễn Thành Bình, Nguyễn Trung Tín và Hoài Hương, góp phần tạo nên những chuyển động cách tân của hội họa Việt Nam trong thời kỳ mở cửa.

Những mô típ mang nặng tính trang trí nhưng rất riêng biệt của Hoài Hương Ảnh: TGCC

Các vật dụng thân quen luôn sống trong hồi ức Ảnh: TGCC

Với Hoài Hương, hội họa còn là hành trình trở về với quê hương, ký ức và những điều thân thuộc đã in sâu trong tâm trí. Qua hơn 50 tác phẩm tại triển lãm lần này, người xem có thể bắt gặp một miền quê bình dị được tái hiện bằng ngôn ngữ sơn mài đương đại, vừa giàu màu sắc vừa đậm dấu ấn cá nhân.