Ngày 1.8, Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, chính thức diễn ra, với sự tham dự của 300 đại biểu, đại diện cho 3.407 đảng viên trong toàn Đảng bộ Công an tỉnh Gia Lai.

Dự đại hội có thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an; ông Hồ Quốc Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai, cùng lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các cơ quan chức năng của địa phương.

Lãnh đạo Bộ Công an và Tỉnh ủy Gia Lai tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh Gia Lai ẢNH: TRỊ BÌNH

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, thượng tướng Lê Văn Tuyến nhấn mạnh, Đảng bộ Công an tỉnh Gia Lai cần tiếp tục bám sát chỉ đạo của Trung ương Đảng, Đảng ủy Công an Trung ương và Tỉnh ủy, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ giữ vững an ninh trật tự trong mọi tình huống.

Thượng tướng Lê Văn Tuyến cũng đề nghị Công an tỉnh Gia Lai phát huy vai trò nòng cốt trong bảo đảm an ninh, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời chú trọng xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Trọng tâm là thực hiện 4 nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị và Nghị quyết 12 về xây dựng lực lượng Công an nhân dân đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tại đại hội, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai công bố quyết định chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh Gia Lai gồm 23 người, Ban Thường vụ Đảng ủy gồm 7 người, Ủy ban Kiểm tra gồm 9 người; chỉ định thiếu tướng Lê Quang Nhân, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai, giữ chức Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Thiếu tướng Lê Quang Nhân giữ chức Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2025 - 2030 ẢNH: TRỊ BÌNH

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Công an tỉnh Gia Lai đã nỗ lực đổi mới phương thức lãnh đạo, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Công an tỉnh Gia Lai đã chủ động tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh xử lý kịp thời các vụ tranh chấp, khiếu kiện phức tạp, không để phát sinh "điểm nóng", bảo đảm giữ vững an ninh tuyến biên giới và an ninh nội địa.

Nhiều năm liền, Đảng bộ Công an tỉnh Gia Lai được công nhận "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ", được Chính phủ, Bộ Công an và Tỉnh ủy Gia Lai tặng bằng khen; gần 3.000 lượt tập thể, cá nhân được biểu dương, khen thưởng.