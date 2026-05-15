Thiếu tướng Nguyễn Văn Hùng làm Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự An Giang

Trần Ngọc
15/05/2026 21:09 GMT+7

Thiếu tướng Nguyễn Văn Hùng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau, được điều động, bổ nhiệm giữ chức Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang.

Chiều 15.5 tại phường Rạch Giá, Quân khu 9 và Tỉnh ủy An Giang tổ chức công bố quyết định của Bộ Quốc phòng, Ban Bí thư về công tác cán bộ tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang.

Ông Nguyễn Tiến Hải, Bí thư Tỉnh ủy An Giang, trao quyết định của Ban Bí thư chỉ định thiếu tướng Nguyễn Văn Hùng, tân Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Theo đó, thiếu tướng Nguyễn Văn Hùng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau, được Bộ Quốc phòng điều động, bổ nhiệm giữ chức Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang thay thế thiếu tướng Nguyễn Văn Ngành, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang, được điều động, bổ nhiệm giữ chức Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau.

Đại tá Huỳnh Văn Khởi, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang, được điều động, bổ nhiệm giữ chức Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Vĩnh Long và đại tá Nguyễn Việt Thắng, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Tháp, được điều động, bổ nhiệm giữ chức Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Hùng làm Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự An Giang- Ảnh 2.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Hùng được Bộ Quốc phòng điều động, bổ nhiệm giữ chức Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang

Tỉnh ủy An Giang công bố quyết định của Ban Bí thư về việc chỉ định thiếu tướng Nguyễn Văn Hùng tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang nhiệm kỳ 2025 - 2030; quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang chỉ định thiếu tướng Nguyễn Văn Hùng tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, thiếu tướng Nguyễn Văn Hùng khẳng định sẽ cùng tập thể Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang giữ vững sự đoàn kết, phát huy truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh An Giang, tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững chắc, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Ngành được Bộ Quốc phòng điều động giữ chức Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau, thay thiếu tướng Nguyễn Văn Hùng

Ông Nguyễn Tiến Hải, Bí thư Tỉnh ủy An Giang, chúc mừng và đề nghị trên cương vị Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, thiếu tướng Nguyễn Văn Hùng tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm, cùng tập thể Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương; xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Điều động, bổ nhiệm Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự Đồng Tháp và Vĩnh Long

