Thiếu tướng Vũ Như Hà làm Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh

Ngày 16.6, Bộ Công an phối hợp Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức hội nghị thông báo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động thiếu tướng Vũ Như Hà, Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, đến nhận công tác, giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh.

Thiếu tướng Vũ Như Hà (bìa phải) tại hội nghị ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Hội nghị cũng thông qua quyết định về việc giao đại tá Trần Thị Kim Phụng, Phó giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, phụ trách Công an tỉnh cho đến thời điểm sáp nhập với Công an TP.HCM và Bình Dương.

Đại tá Trần Thị Kim Phụng, Phó giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, phụ trách Công an tỉnh cho đến thời điểm sáp nhập với Công an TP.HCM và Bình Dương ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Phát biểu tại hội nghị, thiếu tướng Vũ Như Hà cho biết trong thời gian đảm nhiệm chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã nhận được sự quan tâm, ủng hộ của lãnh đạo các cấp, đây chính là điều kiện, là động lực to lớn để có thể hoàn thành những nhiệm vụ được giao.

"Trong thời điểm gấp rút sáp nhập Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương và TP.HCM nên khối lượng công tác rất lớn, tôi mong Ban Thường vụ, Ban giám đốc, lãnh đạo các đơn vị, địa phương và toàn thể cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh khắc phục những khó khăn, đoàn kết, nỗ lực, nêu cao tinh thần trách nhiệm, không để gián đoạn công việc, hoàn thành xuất sắc mọi công tác nhiệm vụ được giao", thiếu tướng Vũ Như Hà chia sẻ.

Thiếu tướng Vũ Như Hà (54 tuổi, quê Quảng Bình) có trình độ thạc sĩ chuyên ngành điều tra tội phạm. Thiếu tướng Hà từng giữ các chức vụ Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Công an TPHCM; Phó cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Bộ Công an.

Ngày 31.12.2024, tại Bà Rịa - Vũng Tàu diễn ra lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về về việc điều động đại tá Vũ Như Hà, Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn, đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.