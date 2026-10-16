Thiếu tướng Vũ Văn Tấn được vinh danh 'Lãnh đạo chuyển đổi số xuất sắc'

Lễ trao giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam - Vietnam Digital Awards (VDA) 2026 được tổ chức hôm 14.10. Tại đây, ban tổ chức đã vinh danh 56 tổ chức, sản phẩm, giải pháp cùng 3 cá nhân tiêu biểu.

Tại lễ trao giải, thiếu tướng Vũ Văn Tấn, Cục trưởng C06, là một trong 3 cá nhân được vinh danh ở hạng mục "Lãnh đạo chuyển đổi số xuất sắc".

Thiếu tướng Vũ Văn Tấn được vinh danh là "Lãnh đạo chuyển đổi số xuất sắc" ẢNH: C06 CUNG CẤP

C06 cũng được vinh danh với "Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Nền tảng định danh điện tử quốc gia (VNeID)". Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Cục phó C06, đại diện nhận giải.

Theo C06, giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2026 nhằm tôn vinh những mô hình chuyển đổi số thực chất, tạo ra giá trị rõ ràng cho nền kinh tế và xã hội.

Điểm mới của mùa giải năm nay là đổi mới quy chế và hệ thống tiêu chí đánh giá, chuyển trọng tâm từ việc ứng dụng công nghệ sang hiệu quả thực tế, được đo lường thông qua các chỉ số như năng suất lao động, chi phí vận hành, doanh thu và mức độ hài lòng của người dân, khách hàng.

Việc C06 cùng các sản phẩm, giải pháp và cá nhân được vinh danh tại giải thưởng là sự ghi nhận đối với những nỗ lực trong công cuộc chuyển đổi số, góp phần thúc đẩy ứng dụng công nghệ, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và chất lượng phục vụ nhân dân.

Thiếu tướng Vũ Văn Tấn quê Nam Định, từng trải qua nhiều vị trí, chức vụ công tác trong lực lượng Công an nhân dân.

Tháng 3.2021, thiếu tướng Vũ Văn Tấn được bổ nhiệm làm Giám đốc Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư. Tháng 9.2022, thiếu tướng Vũ Văn Tấn được bổ nhiệm làm Cục phó C06. Tháng 2.2025, thiếu tướng Vũ Văn Tấn được bổ nhiệm làm Cục trưởng C06.

C06 là đơn vị chỉ đạo, hướng dẫn quản lý hành chính, quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, nghề kinh doanh có điều kiện, vũ khí, vật liệu nổ. C06 còn chỉ đạo về công tác đăng ký, quản lý cư trú, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cấp thẻ căn cước; quản lý nhà nước đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự; quản lý con dấu…