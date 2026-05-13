Thịt bẩn, thịt giả tung hoành: Xử thật nặng và truy trách nhiệm

Loạt điều tra Thịt bẩn tung hoành qua lỗ hổng kiểm dịch của Thanh Niên những ngày qua thu hút rất nhiều bạn đọc sôi nổi bình luận về mối nguy hại khủng khiếp này.

"Bảo sao ung thư nhiều đến vậy ?"

Theo 2 kỳ điều tra của PV Báo Thanh Niên, nguồn thịt bẩn xuất phát từ những lò mổ trâu, bò "3 không" (không giấy phép giết mổ, không kiểm dịch, không đảm bảo điều kiện vệ sinh thú y) đang ngang nhiên tồn tại ở các xã thuộc tỉnh Phú Thọ hay ở Chương Mỹ (Hà Nội) với số lượng lớn được tiêu thụ ngay tại thủ đô.

Số thịt bò giả và thịt bò ngâm hóa chất vừa bị Công an TP.HCM bắt quả tang ẢNH: CACC

Cùng với đó, thông tin Công an TP.HCM triệt phá cơ sở sản xuất 65 tấn thịt bò giả, chứa hóa chất càng khiến dư luận thêm phẫn nộ. Từ năm 2024 đến khi bị phát hiện, cơ sở tại P.Bình Trị Đông (TP.HCM) đã sản xuất, tiêu thụ khoảng 65 tấn thịt bò giả, thịt bò ngâm hóa chất, thu lợi bất chính hơn 9 tỉ đồng.

Đọc những thông tin trên, nhiều bạn đọc (BĐ) phải thốt lên: "Trời! Quá khủng khiếp! Không thể tưởng tượng nổi!", đồng thời bày tỏ nỗi lo về nguy cơ cả thế hệ bị đầu độc dần mòn.

BĐ Hong Phat Le đặt vấn đề: "Bảo sao giờ toàn bệnh ung thư?". Tương tự, BĐ T.Dương viết: "Thật đáng sợ, hỏi sao không ung thư đủ bệnh. Loại tội phạm này chẳng khác nào giết người hàng loạt". Lý giải nguyên nhân, BĐ Van Van nêu ý kiến: "Chính lòng tham bất chấp tạo ra thị trường thịt sạch bẩn lẫn lộn".

BĐ Trần Ngọc Khánh bày tỏ: "Đọc tin mà cảm thấy lo lắng khi mỗi ngày có hàng trăm kg thịt bò giả, thịt bò ngâm hóa chất được tuồn ra thị trường. Người tiêu dùng thực sự cần được bảo vệ và có thông tin minh bạch về nguồn gốc thực phẩm".

Trách nhiệm của ai ?

Vấn đề trách nhiệm cũng được nhiều BĐ đặt ra trước tình trạng thịt bẩn tung hoành. BĐ Le Lam viết: "Cần xem xét trách nhiệm ngành kiểm dịch và quản lý thị trường từ xưa đến nay".

Cùng quan điểm, BĐ Ba Phi bình luận: "Giờ bán ngoài đường nhiều lắm. Để cái sạp là bán thôi. Quản lý thị trường như vậy là không ổn rồi".

BĐ An Khang còn nêu nghi vấn: "Chắc là họ đã "chung chi" đâu đó cả rồi nên mới được giao con dấu (hoặc con dấu giả) để đóng. Và những thịt bẩn có đóng dấu hẳn hoi này có vào các siêu thị hay chưa?". Cảm giác hoang mang của bạn Khang đại diện cho rất nhiều người khi viết: "Đọc tin mà bàng hoàng và phẫn nộ, bao nhiêu người già trẻ đã ăn phải thịt bẩn này mà không chút nghi ngờ?".

Nhiều BĐ chỉ ra chế tài chưa đủ mạnh chính là một trong những lý do khiến thịt bẩn, thịt giả tẩm hóa chất ngang nhiên tồn tại. BĐ Tấn Linh bình luận: "Quản lý lỏng lẻo, chế tài chưa đủ mạnh". BĐ Le Quang Tấn viết: "Chưa có ai bị tù từ vài năm đến vài chục năm nên họ chưa sợ".

Đồng tình, BĐ Loi1973 bức xúc: "Bản thân tôi không phải ác ý nhưng tội danh làm giả thực phẩm bằng hóa chất làm ảnh hưởng sức khỏe con người thì nên đưa vào tội tử hình, không xử phạt hành chính. Vì mức xử phạt không đủ sức răn đe và không ăn nhằm gì với tiền bất chính thu được. Bệnh ung thư tràn lan có phần của hàng gian, hàng giả và hóa chất độc hại làm ra thực phẩm".

Tương tự đề nghị gần đây của trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an Hà Nội, về việc tăng hình phạt đối với hành vi hủy hoại giống nòi khi nói về thịt lợn bẩn, BĐ Le Ngoc Hiep mong muốn: "Phải xử thật nặng và tịch thu toàn bộ tài sản của người nào đưa thịt gia súc, thực phẩm nhiễm trùng, nhiễm bệnh... cho người lớn, trẻ em sử dụng, lưu thông ra thị trường, cung cấp cho chợ, quán ăn, nhà hàng, trường học... Đó là tội hủy hoại giống nòi".

BĐ PhuongCaslte đề nghị thêm: "Phải điều tra và xử lý cả những người bán lẻ thì mới triệt tiêu được hiện tượng này".

Theo nhiều BĐ, trách nhiệm của cơ quan quản lý phải được truy xét rõ ràng, ai là người buông lỏng, vì sao buông lỏng? Cùng với đó là nghiêm trị hành vi sản xuất, kinh doanh thịt bẩn thì mới mong những thế hệ tiếp nối không bị đầu độc bằng thịt bẩn, thịt tẩm hóa chất.