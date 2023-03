Thịt gà sống bảo quản trong tủ lạnh được bao lâu?

Thịt gà là một trong những loại thịt giàu protein được ăn nhiều trên thế giới. Không những vậy, thịt gà rẻ hơn so với nhiều loại thịt khác và có thể được chế biến thành nhiều món khác nhau, theo chuyên trang dinh dưỡng và sức khỏe Eat This, Not That! (Mỹ).

Thịt gà sống khi còn tươi sẽ có màu sáng bóng, sờ vào thấy ẩm và hơi trơn SHUTTERSTOCK

Thịt gà cần được chế biến kỹ và làm chín hoàn toàn trước khi ăn. Vì trong thịt gà có thể chứa một số vi khuẩn gây hại như Campylobacter, Salmonella và Clostridium perfringens có thể gây đau quặn bụng, tiêu chảy hay ngộ độc thực phẩm.

Theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), thịt gà nếu để trong ngăn mát từ 0 đến 4 độ C thì có thể bảo quản từ 1 đến 2 ngày. Trong khi đó, nếu để thịt gà sống trên ngăn đông thì có thể bảo quản đến 9 tháng.

Tuy nhiên, hướng dẫn này chỉ có tính tương đối. Để biết thịt gà bảo quản trong tủ lạnh có còn tươi và ăn được hay không, mọi người cần dựa vào các yếu tố sau:

Xem hạn sử dụng

Nếu mua thịt gà sống ở siêu thị và cho vào ngăn mát thì hãy dựa vào hạn sử dụng trên bao bì để biết khi nào thịt gà sẽ hỏng và không còn ăn được. Trong trường hợp để trong tủ lạnh lâu đến mức đã hết hạn sử dụng thì hãy bỏ. Vì nếu ăn, nguy cơ bị ngộ độc thực phẩm sẽ cao hơn.

Thịt đổi màu

Thịt gà sống khi còn tươi sẽ có màu hồng nhạt, trắng xanh nhạt, đôi khi là màu vàng với mỡ trắng sáng. Nếu nhận thấy thịt gà có màu xanh tái, xám thì hãy bỏ ngay.

Có mùi hôi

Khi lấy thịt gà ra khỏi tủ lạnh, hãy dùng khứu giác để xác định thịt có còn ăn được hay không. Thịt hỏng sẽ có mùi hôi. Chúng sẽ có mùi chua, tanh hay mùi khó chịu của lưu huỳnh.

Kiểm tra kết cấu thịt

Thịt gà tươi sẽ có màu sáng bóng, sờ vào thấy ẩm và hơi trơn. Tuy nhiên, nếu thịt gà nhầy nhụa, dính và nhão thì nên vứt càng sớm càng tốt vì nó đã không còn tươi, theo Eat This, Not That!.