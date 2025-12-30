Thịt tẩm hóa chất: Bác sĩ chỉ cách mua thịt và chế biến sao cho an toàn

Việc thịt heo bị “phù phép” thành thịt bò bán với giá cao không chỉ làm xói mòn niềm tin vào nguồn gốc thực phẩm, mà còn đặt ra những câu hỏi đáng lo ngại về nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe lâu dài của người tiêu dùng.

Được biết, muối công nghiệp Sodium Metabisulfite là một trong những thành phần được sử dụng để “hô biến” thịt heo thành thịt bò, cùng với các “nguyên liệu” khác là huyết heo và hóa chất tạo màu. Đáng nói, chất Sodium Metabisulfite có thể gây ảnh hưởng xấu tới sức khỏe.

Thịt heo nái sau khi ngâm hóa chất biến thành thịt bò Ảnh minh họa: M.Phong

Nguy cơ gây vô sinh ở nam, ảnh hưởng lên tim phổi

Bác sĩ chuyên khoa 1 Lê Thuận Linh, Trưởng khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện đa khoa Thủ Đức (TP.HCM) cho biết, về nguy cơ sức khỏe trước mắt khi ăn phải “thịt giả” có chứa Sodium Metabisulfite, người dùng có thể gặp các triệu chứng như đau bụng, nôn ói, tiêu chảy, sốt; trường hợp nặng có thể dẫn đến mất nước, nhiễm trùng huyết, tổn thương gan thận và nguy cơ nhiễm vi khuẩn, độc tố vi sinh. Ngoài ra, một số người có thể xuất hiện phản ứng dị ứng như nổi mề đay, co thắt phế quản, khó thở, đặc biệt ở người bị hen hoặc có cơ địa dị ứng.

Về lâu dài, các tác dụng độc hại liên quan đến Sodium Metabisulfite bao gồm vô sinh ở nam giới, viêm phổi, độc tính thần kinh, thay đổi các thông số miễn dịch, sinh hóa và huyết học, độc tính tế bào và tổn thương tim.

“Ở nồng độ cao, Sodium Metabisulfite hoạt động như một chất oxy hóa, tiếp xúc kéo dài có thể dẫn đến các tác động có hại đối với hệ thống sinh học gây tổn thương các cơ quan như độc tính gan, độc tính thận, bệnh động mạch vành, phù não và chứng mất trí nhớ”, bác sĩ Thuận Linh giải thích.

Không dừng lại ở đó, Sodium Metabisulfite còn có nguy cơ làm tăng gánh nặng viêm mạn, rối loạn miễn dịch, nguy cơ bệnh mạn tính (tim mạch, chuyển hóa, thậm chí ung thư) tùy loại chất và mức phơi nhiễm

Bác sĩ Thuận Linh nói thêm, trẻ em, người lớn tuổi, người bệnh gan thận, tim phổi mạn có dự trữ chức năng kém nên dễ mất nước, suy tạng, rối loạn điện giải... khi bị ngộ độc thực phẩm hoặc tích lũy hóa chất. Đáng chú ý, người lớn tuổi có bệnh tim phổi nền (COPD, suy tim) sẽ có nguy cơ biến chứng nặng hơn.

Bảo quản lạnh đúng cách (4°C với bảo quản ngắn, cần đông sâu nếu để lâu hơn). Tránh để thịt sống ở nhiệt độ phòng kéo dài Ảnh minh họa: AI

Nên làm gì để hạn chế rủi ro mua và dùng “thịt giả”?

Từ đó, bác sĩ Thuận Linh đưa ra khuyến nghị người dân nên thay đổi thói quen mua và chế biến thịt để hạn chế rủi ro từ thịt giả, thịt tẩm hóa chất, cụ thể:

Ưu tiên mua thịt ở cơ sở có kiểm dịch, chuỗi cửa hàng uy tín. Hạn chế mua “thịt bò giá rẻ bất thường” không rõ nguồn gốc, màu sắc đỏ tươi bất thường, thớ thịt không đúng đặc trưng của bò, có mùi lạ hoặc bề mặt nhớt, có vân mỡ kỳ lạ.

Luôn nấu chín kỹ (nhiệt độ tâm thịt 70-75°C), không ăn tái, đặc biệt với món làm từ thịt xay, thịt ướp sẵn.

Bảo quản lạnh đúng cách (4°C với bảo quản ngắn, cần đông sâu nếu để lâu hơn). Tránh để thịt sống ở nhiệt độ phòng kéo dài.

Với nhóm người có nguy cơ cao: Hạn chế tối đa thực phẩm chế biến sẵn, thịt tẩm ướp sẵn, đồ nguội không rõ nguồn; ưu tiên thịt tươi nấu tại nhà, ăn ngay sau chế biến.

Người có bệnh hen, dị ứng, bệnh gan thận mạn nên tránh thực phẩm màu sắc quá sặc sỡ, thịt cá trắng bất thường (tẩy, tẩm sulfite). Nên đi khám sớm nếu có các dấu hiệu: khó thở, nổi mề đay, đau bụng nhiều, nôn, tiêu chảy, tiểu ít, phù… sau khi ăn thịt.