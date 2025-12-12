Thợ may Cần Thơ trình làng kỹ thuật thêu lạ, mặt sau đẹp không kém mặt trước

Trong nghệ thuật thêu truyền thống, nhiều người cho rằng, mặt trước của tác phẩm càng tinh xảo bao nhiêu thì mặt sau càng khó giữ sự chỉn chu bấy nhiêu. Thế nhưng, tại căn nhà cũng là tiệm may nhỏ ở P.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ, ông Trần Thanh Tòng, 55 tuổi đã chứng minh điều ngược lại.

Miệt mài nghiên cứu và sáng tạo ra kỹ thuật "thêu ruy băng hai mặt", tạo ra những tác phẩm có vẻ đẹp nhân đôi, sắc nét và hoàn mỹ từ mọi góc nhìn. Từ những chiếc quạt, bức tranh đến trang phục truyền thống, tất cả hiện lên sống động, rực rỡ, với hai mặt đều là mặt chính.

Ông Tòng vốn được biết đến như một thợ may tâm huyết với áo dài ngũ thân, trang phục cổ truyền mang đậm bản sắc Việt. Song song đó, suốt gần 10 năm qua, ông còn chuyên thêu ruy băng trên trang phục cho khách hàng.

Nhưng khi xu hướng giới trẻ mặc Việt phục, áo dài cổ trang, dùng quạt lá để chụp ảnh Tết ngày càng phổ biến, ông nảy ra ý tưởng táo bạo, tạo ra những chiếc quạt và bức tranh thêu ruy băng… có hai mặt đều đẹp. Ý tưởng này mở đường cho kỹ thuật thêu ruy băng hai mặt, sáng tạo độc lập của ông.

Ông Tòng cho biết, trước đây ông chỉ thêu một mặt. "Năm nay thấy các bạn chụp hình Tết có dùng quạt, tôi mới nảy sinh ý định thêu ruy băng hai mặt. Thêu một mặt trên quạt thì không đẹp, còn mặt sau lại bị thô. Tôi suy nghĩ và thử nghiệm liên tục, khoảng 10 ngày thì hoàn chỉnh được các tác phẩm như hiện nay."

Ông Trần Thanh Tòng thử nghiệm 10 ngày để hoàn thiện kỹ thuật thêu ruy băng hai mặt, giúp quạt và tranh đều đẹp ở cả hai phía ẢNH: DUY TÂN

Thêu hai mặt khó hơn nhiều lần so với thêu truyền thống. Mũi thêu ở mặt này phải tạo đầu cánh hoa, thì ở mặt kia lại phải "hóa thân" thành đuôi cánh mềm mại. Tất cả phải hài hòa, tự nhiên, không để lộ bất kỳ chi tiết thừa nào.

Người thợ phải xác định màu chủ đạo, bố cục tổng thể, loan màu trên chất liệu và thực hiện từng mũi thêu với độ tỉ mỉ tuyệt đối. Với kinh nghiệm lâu năm, chỉ cần nhìn chất liệu, ông Tòng đã hình dung được bố cục phù hợp cho tác phẩm.

Tùy theo thiết kế, ông giữ màu tự nhiên của ruy băng hoặc nhuộm màu mới. Một bức tranh dù đơn giản hay phức tạp có thể ngốn hàng giờ, thậm chí nhiều ngày liền để hoàn thành.

Không theo một quy trình cố định, mỗi họa tiết thêu từ ý tưởng đến mũi kim mang dấu ấn tâm hồn người thợ ẢNH: DUY TÂN

Từ những sợi ruy băng đầy màu sắc, ông Tòng có thể thêu trên nhiều chất liệu: lụa, vải bố, lá cây, tạo ra các sản phẩm từ trang phục, nón lá, quạt, túi xách đến tranh treo tường. Nhờ đó, kỹ thuật thêu hai mặt mang giá trị ứng dụng cao, mở rộng không gian trải nghiệm cho người dùng.

Trong mùa tết sắp tới, nhiều bạn trẻ đã đặt hàng quạt lá thêu hai mặt để kết hợp với áo dài, áo bà ba, áo dài cách tân. Tranh ruy băng hai mặt cũng được khách chọn trưng bày tại phòng khách, phòng làm việc và hội nghị, những nơi người xem có thể chiêm ngưỡng đồng thời cả hai bề mặt tác phẩm.

Sáng tạo của ông Tòng không chỉ mở ra hướng đi mới cho nghệ thuật thêu ruy băng mà còn góp phần thổi luồng sinh khí hiện đại vào các sản phẩm thủ công truyền thống. Giữa dòng chảy của văn hóa đương đại, câu chuyện về những tác phẩm thêu hai mặt là minh chứng rằng sáng tạo của con người là không giới hạn.