Thổ Nhĩ Kỳ triệu tập đại sứ Mỹ vì chuyến thăm Syria của tướng cấp cao

Tướng Mark Milley, chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, hôm 4.3 đã đến thăm căn cứ của lực lượng Mỹ tại một khu vực do Lực lượng Dân chủ Syria (SDF), đồng minh của Washington, kiểm soát ở vùng đông bắc Syria. Chuyến thăm không được thông báo trước.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price hôm 6.3 xác nhận rằng ông Flake đã đến Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ để gặp gỡ và thảo luận. Ông Price cho hay, theo những gì Bộ Ngoại giao Mỹ được biết, ông Milley chỉ gặp quân đội Mỹ khi ở Syria, và nói các phóng viên nên liên hệ với Bộ Quốc phòng Mỹ để có thông tin cụ thể hơn.

Tướng Milley (góc trái) gặp lực lượng Mỹ đóng tại đông bắc Syria hôm 4.3 REUTERS

SDF, đồng minh chính trong liên minh chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng do Mỹ lãnh đạo, đã đóng vai trò quan trọng trong việc đánh bại IS trên khắp Syria. Song sự hỗ trợ của Washington cho SDF đã gây ra căng thẳng với Thổ Nhĩ Kỳ trong nhiều năm.

Ankara cho rằng Các Đơn vị Bảo vệ Nhân dân (YPG), lực lượng mũi nhọn của SDF, là nhánh ở Syria của phong trào ly khai Đảng Công nhân người Kurd (PKK), và coi cả hai là tổ chức khủng bố. Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) cũng đã liệt PKK vào danh sách tổ chức khủng bố, nhưng không làm vậy với YPG.

Cũng trong ngày 6.3, Syria đã lên án chuyến thăm bất ngờ của ông Milley là "sự vi phạm trắng trợn đối với chủ quyền và toàn vẹn" lãnh thổ của nước này. Syria cũng kêu gọi chính quyền Mỹ lập tức "chấm dứt việc vi phạm luật pháp quốc tế một cách có hệ thống và liên tục cũng như việc ủng hộ các nhóm vũ trang ly khai".

Các tay súng Kurd ở Syria ngừng hoạt động chung với Mỹ vì bị Thổ Nhĩ Kỳ tấn công

Chính phủ của Tổng thống Syria Bashar al-Assad xem việc Mỹ điều động lực lượng đến khu vực do SDF kiểm soát là hành vi "xâm chiếm" và cáo buộc lực lượng người Kurd thân Mỹ tại đây "có xu hướng ly khai". Giới chức người Kurd bác bỏ mọi ý định ly khai và cho biết họ muốn duy trì chế độ tự trị, điều mà chính quyền Damascus không công nhận.