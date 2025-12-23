Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Ngân hàng

Thôi Chủ tịch LPBank, ông Nguyễn Đức Thụy làm quyền Tổng giám đốc Sacombank

Thanh Xuân
Thanh Xuân
23/12/2025 13:34 GMT+7

Ngày 23.12, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín (Sacombank) công bố thông tin ông Nguyễn Đức Thụy đảm nhiệm vị trí quyền Tổng giám đốc Sacombank. Cùng ngày, ông Nguyễn Đức Thụy đã từ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank).

Ông Nguyễn Đức Thụy vào vị trí quyền Tổng giám đốc Sacombank, thay cho ông Nguyễn Thanh Nhung được bầu vào quyền Tổng giám đốc Sacombank từ tháng 5.2025. Trước đó, ông Nguyễn Thanh Nhung từng qua các vị trí quan trọng như Phó tổng giám đốc Eximbank và Tổng giám đốc Vietbank. Ông Nguyễn Thanh Nhung thay vị trí Tổng giám đốc Sacombank của bà Nguyễn Đức Thạch Diễm đảm nhiệm trong vòng 8 năm.

Thôi chủ tịch HĐQT LPBank, ông Nguyễn Đức Thụy làm quyền Tổng giám đốc Sacombank- Ảnh 1.

Ông Nguyễn Đức Thụy - quyền Tổng giám đốc Sacombank

ẢNH: N.Q

Ông Nguyễn Đức Thụy (sinh năm 1976, nguyên quán Ninh Bình) tốt nghiệp Đại học Bang Colorado (Colorado State University, Mỹ). Trước khi bước chân vào ngành ngân hàng, ông đã lãnh đạo nhiều doanh nghiệp lớn ở các lĩnh vực đa dạng. Cụ thể, giai đoạn 2006 - 2016, ông giữ vị trí chủ tịch tại các doanh nghiệp như Xuân Thành Group, CLB Bóng đá Sài Gòn Xuân Thành, Công ty Chứng khoán Xuân Thành, Công ty Xi măng Xuân Thành Hà Nam và Quảng Nam, khách sạn Kim Liên; giai đoạn 2017 - 2019, ông làm Phó chủ tịch các dự án điện mặt trời Xuân Thiện và Chủ tịch Tập đoàn Thaiholdings. Từ tháng 4.2021, ông gia nhập ngành ngân hàng với vị trí Phó chủ tịch HĐQT LienVietPostBank (nay là LPBank), sau đó được bầu làm Chủ tịch HĐQT từ ngày 9.12.2022 đến cuối năm 2025.

Việc ông Nguyễn Đức Thụy đảm nhận quyền Tổng giám đốc Sacombank được đánh giá là quyết định phù hợp về thời điểm, thể hiện định hướng lựa chọn lãnh đạo có năng lực quản trị chiến lược, có kinh nghiệm thực tiễn, khả năng tổ chức triển khai quyết liệt, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững và thận trọng của ngân hàng trong giai đoạn tới.

Ngày 23.12, Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank) công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị (HĐQT) phiên thứ 23 nhiệm kỳ 2023 - 2028 quyết định miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT đối với ông Nguyễn Đức Thụy và Phó chủ tịch HĐQT đối với ông Nguyễn Văn Thùy.

