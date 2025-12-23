Ông Nguyễn Đức Thụy thôi Chủ tịch Hội đồng quản trị LPBank

HĐQT LPBank thông qua đơn từ nhiệm đề ngày 23.12 của ông Nguyễn Đức Thụy và ông Nguyễn Văn Thùy để trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 xem xét, quyết định việc miễn nhiệm theo quy định. Thay vị trí ông Nguyễn Đức Thụy, HĐQT bầu ông Hồ Nam Tiến - Phó chủ tịch thường trực HĐQT giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT LPBank kể từ ngày 23.12, cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 - 2028. Ngoài ra, HĐQT cũng thông qua việc thôi phân công nhiệm vụ Phó tổng giám đốc đối với bà Nguyễn Thị Kiều Anh theo nguyện vọng cá nhân để thay đổi công việc.

Ông Nguyễn Đức Thụy thôi chức Chủ tịch LPBank ẢNH: TIÊU PHONG

Ông Nguyễn Đức Thụy được bầu vào HĐQT LPBank từ cuối tháng 4.2021 và làm Phó chủ tịch HĐQT khoảng một tuần sau đó. Cuối năm 2022, ông được bầu vào vị trí Chủ tịch HĐQT và giữ vị trí này cho đến khi có đơn từ nhiệm.

Ông Hồ Nam Tiến sinh năm 1971, có gần 16 năm gắn bó tại LPBank. Ông được bổ nhiệm giữ chức Phó chủ tịch HĐQT LPBank từ ngày 23.4.2023 và đảm nhiệm vị trí Phó chủ tịch thường trực HĐQT kể từ ngày 4.10.2024.

LPBank có tên cũ là Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt. Nhà băng này thông qua kế hoạch đổi tên thành Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam tại phiên họp thường niên và được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận từ giữa tháng 7.2024.

Hôm nay, LPBank tổ chức đại hội đồng cổ đông, trong đó trình một số nội dung như chủ trương điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại LPBank từ mức hiện tại 5% lên một tỷ lệ phù hợp trong phạm vi cho phép (tối đa 30%)