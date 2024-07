Thôi chức phó viện trưởng với tiến sĩ có bài báo khoa học bị gỡ

Sáng 23.7, trao đổi với PV Báo Thanh Niên, đại diện Trường ĐH Nguyễn Tất Thành cho biết Hiệu trưởng trường đã ký quyết định cách chức Phó viện trưởng Viện Ứng dụng công nghệ và phát triển bền vững đối với ông Võ Nguyễn Đại Việt kể từ ngày 15.7. Trước đó, ông Việt chủ động gửi đơn xin từ chức và đơn xin rút khỏi Hội đồng khoa học và đào tạo của trường.



Thông báo của Tạp chí Frontiers in Energy Research về bài báo bị rút của tiến sĩ Võ Nguyễn Đại Việt



Tiến sĩ Võ Nguyễn Đại Việt từng bị nhà xuất bản Tạp chí Frontiers in Energy Research gỡ bỏ bài báo "Optimization of Pyrolysis Parameters for Production of Biochar from Banana Peels: Evaluation of Biochar Application on the Growth of Ipomoea aquatic" (tối ưu hóa các thông số nhiên phân để sản xuất than sinh học từ vỏ chuối: Đánh giá ứng dụng than sinh học đối với sự phát triển của thủy sản Ipomoea).

Theo Frontiers, lý do bài báo bị gỡ là vì nhà xuất bản này đã tìm thấy bằng chứng về nhiều xung đột lợi ích chưa được khai báo làm "suy yếu tính toàn vẹn" và "gây xói mòn sự liêm chính" của quy trình bình duyệt. Cụ thể là cả biên tập viên phụ trách quá trình bình duyệt và các phản biện đều có quan hệ với nhóm tác giả bài báo.

"Vì tính liêm chính khoa học của bài báo không thể được đảm bảo và để tuân thủ các khuyến nghị của Ủy ban đạo đức xuất bản (COPE), bài báo đã được rút lại", tạp chí này cho hay.

Ngay sau khi có thông tin tiến sĩ Nguyễn Võ Đại Việt bị gỡ bài báo khoa học, hồi giữa tháng 6.2024, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành đã yêu cầu tiến sĩ Việt báo cáo, làm rõ sự việc. "Nhận thấy việc này tạo dư luận không tốt và có ảnh hưởng ít nhiều đến trường, sau khi nhận đơn của ông Việt, trường chấp thuận để ông Việt thôi giữ vai trò Viện phó Viện Ứng dụng công nghệ và phát triển bền vững, đồng thời rút ông Việt khỏi Hội đồng khoa học và đào tạo. Hiện ông Việt chỉ là nghiên cứu viên của trường", đại diện trường chia sẻ với Báo Thanh Niên.

Được biết, tiến sĩ Võ Nguyễn Đại Việt từng là một trong 4 người Việt Nam vào "top 1% được trích dẫn cao nhất thế giới" do Clarivate, công ty phân tích quốc tế chuyên về dữ liệu khoa học công bố vào tháng 11.2023, đồng thời nằm ở vị trí thứ 17 trong số 47 người Việt vào "top nhà khoa học ảnh hưởng nhất thế giới" trong bảng xếp hạng năm 2023 do giáo sư John P.A. Ioannidis cùng cộng sự thuộc ĐH Stanford (Mỹ) xây dựng dựa trên căn cứ khai thác cơ sở dữ liệu Scopus.