Thời cơ để du lịch Việt hút khách quốc tế từ cú sốc nhiên liệu

Tại Tọa đàm "Hàng không, du lịch ứng phó với bão xăng dầu" do Báo Thanh Niên tổ chức sáng nay 31.3, trước câu hỏi các công ty du lịch làm thế nào để giữ ổn định giá tour trong bối cảnh giá vé máy bay đang biến động không ngừng theo giá xăng dầu, ông Nguyễn Quốc Kỳ thẳng thắn chia sẻ, ông không cho rằng đây là "cú sốc" bởi "cú sốc" thì chỉ biến động nhất thời rồi nhanh qua. Cơn bão xăng dầu này nếu không nhanh chóng đối phó sẽ thiết lập mặt bằng giá mới trong không chỉ vé máy bay, giá tour mà bao trùm hết đời sống sinh hoạt.

Ông Nguyễn Quốc Kỳ - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vietravel

Trong bối cảnh đó, ngành du lịch đang ở thế rất bị động. Doanh nghiệp đang rất khó, hầu hết khách đến từ thị trường châu Âu đã dừng tour, chỉ còn dòng khách Việt kiều và chi phí rất lớn nên ngày càng kém hấp dẫn. Cùng với đó, đến giờ kế hoạch phụ thu của hàng không vẫn chưa có, chưa đưa được phương án phụ thu bao nhiêu, thu trong bao lâu nên các công ty du lịch rất bị động, đang phải tổ chức tour theo kiểu "đoán mò".

"Chúng ta cứ nói Việt Nam đang có lợi thế vì là điểm đến an toàn, nhưng chúng ta có tận dụng được cơ hội biến nguy thành cơ được không? Chúng ta có phải nước duy nhất trong khu vực an toàn và khách không tự nhiên chuyển hướng từ Trung Đông để về Việt Nam? Thực tế là khách Trung Quốc, Ấn Độ cũng đang chạy rất đông về phía Thái Lan, Singapore, Malaysia nhờ các nước này lập tức chuyển đổi chính sách để hỗ trợ doanh nghiệp du lịch kéo khách về", ông Kỳ nói.

Theo Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vietravel, Việt Nam đã bỏ lỡ cơ hội rất lớn sau Covid-19 để vượt lên xấp xỉ với Thái Lan, vì thế giai đoạn hiện nay là thời cơ không thể bỏ lỡ. Châu Á hiện đã thành trung tâm mới của dòng chảy du lịch toàn cầu, nhất là Đông Nam Á đang thành điểm dịch chuyển. Việt Nam chỉ còn cơ hội này để giữ được nhịp thị trường bằng hệ thống chính sách, cơ chế từ nhà nước và hoạt động cấu trúc kết nối của tổ hợp các doanh nghiệp.

Tuy nhiên, không thể chỉ tiếp tục dựa vào sức của các doanh nghiệp. Các doanh nghiệp đều đang khó thì Nhà nước cần đi trước, thể hiện rõ vai trò kiến tạo.

Cụ thể, cần cấp bách xây dựng một chiến lược tổng thể để chớp thời cơ "giật" dòng khách từ các thị trường về Việt Nam. Chính sách phải may đo cụ thể cho từng thị trường, có lộ trình rõ ràng. Cục Du lịch quốc gia, Cục Hàng không có thể điểm danh cụ thể các doanh nghiệp lớn ngồi lại với nhau, cùng bàn chi tiết chiến lược đi vào từng thị trường.

Các hãng du lịch và hàng không cũng cần nhanh chóng chuyển vai, xác định hiện không thể bán sản phẩm mà chuyển sang làm người kiểm soát khách hàng và dữ liệu khách hàng. Cùng với đó, hàng không sớm công bố chi tiết kế hoạch áp dụng phí nhiên liệu tăng thêm, áp dụng đến bao giờ, để cả chuỗi du lịch chủ động ứng phó; du lịch sớm đề xuất giảm các chi phí đầu vào hợp lý.

"Nói để thấy, điều tôi lo nhất lúc này không phải giá vé máy bay sẽ tăng lên bao nhiêu, giá tour còn chịu được tới bao giờ, mà là lo nhất mất cơ hội. Đây mới là lúc chúng ta phải giật được khách hàng về. Độ sâu cấu trúc công nghiệp du lịch của đối thủ dày hơn mình, chúng ta phải nhìn thẳng vào để thấy nếu chậm thì khách sẽ chạy hết về các nước. Lúc này, quan điểm, tầm nhìn và chỉ đạo của Nhà nước là vô cùng quan trọng. Nhà nước kiến tạo, dẫn dắt - ông Nguyễn Quốc Kỳ nhấn mạnh.



