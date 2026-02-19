Thời điểm 'dễ thở' cho người muốn nâng cấp smartphone

Nhu cầu giảm sau Tết Nguyên đán không chỉ khiến giá bán ổn định hơn mà nhiều đại lý thường tung ra các chương trình khuyến mãi để kích cầu tiêu dùng. Không ít model mới cũng đã lên kệ chính hãng tại Việt Nam giúp người dùng có thêm lựa chọn thay vì phải chờ đợt ra mắt tiếp theo. Thực tế, nhiều mẫu iPhone đời mới từng giảm giá vài trăm nghìn đến vài triệu đồng khi thị trường bước vào mùa thấp điểm.

Các lựa chọn cao cấp đáng chú ý

Ở phân khúc cao cấp, các dòng sản phẩm mới vẫn là lựa chọn đáng chú ý nếu muốn dùng lâu dài. Tùy theo sở thích thương hiệu và nền tảng mà người dùng có thể chọn mẫu phù hợp với bản thân.

Khi nhu cầu mua sắm thấp hơn sau Tết Nguyên đán, việc các mẫu smartphone cao cấp giảm giá là điều hoàn toàn có thể xảy ra ẢNH: REUTERS

iPhone 16, iPhone 17 và các phiên bản Pro tiếp tục thu hút nhờ hiệu năng ổn định, hệ sinh thái Apple và thời gian hỗ trợ phần mềm dài. Tại Việt Nam, trước Tết Nguyên đán, giá iPhone 16 từng dao động quanh 18-20 triệu đồng tùy thời điểm và đại lý, thấp hơn đáng kể so với lúc mới ra mắt. Ngay cả iPhone 17 đời mới hơn được bán với giá dưới 24 triệu đồng. Vì vậy, không bất ngờ khi người dùng có thể tiếp cận với mức giá thấp hơn nữa.

Đối với người hâm mộ Android, Galaxy S25 5G và Galaxy S25 Ultra đại diện nhóm cao cấp với thế mạnh về camera, màn hình lớn và các tính năng AI (trí tuệ nhân tạo) mới. Sự xuất hiện của các mẫu Galaxy S26 trong thời gian tới càng khiến giá bán dòng Galaxy S25 trở nên hấp dẫn hơn, nếu người dùng chấp nhận sử dụng thiết bị đã ra mắt được một năm.

Các lựa chọn tầm trung và cận cao cấp đáng chú ý

Ở phân khúc tầm trung và cận cao cấp, nhiều model đời mới chính hãng đang được người dùng cân nhắc nhờ mức giá "dễ chịu" hơn các sản phẩm cao cấp.

Xiaomi 15T Pro 5G nổi bật với cấu hình mạnh, sạc nhanh và camera hợp tác Leica - yếu tố ngày càng được người dùng quan tâm. Các model như OPPO Reno12 5G hoặc Reno12 F 5G được phát hành hướng đến người dùng phổ thông, chú trọng thiết kế mỏng nhẹ, camera chân dung và pin đủ dùng hằng ngày.

Xiaomi 15T Pro 5G được bán với giá khoảng 13 triệu đồng ẢNH: T.L

iPhone 16e hiện có giá thấp hơn nhiều so với khi ra mắt, tuy nhiên, với sự xuất hiện của iPhone 17e, người dùng được khuyến cáo nên chờ đợi sản phẩm lên kệ trước khi chấp nhận "xuống tiền".

Thị trường Việt Nam hiện cũng có xu hướng rõ ràng: người dùng ưu tiên sản phẩm chính hãng, dễ bảo hành và có hệ thống phân phối rộng. Một số dòng máy quốc tế như Pixel tuy được đánh giá cao nhưng không bán chính hãng nên sức mua hạn chế, chủ yếu qua đường xách tay.

Xét tổng thể, sau Tết Nguyên đán là thời điểm khá phù hợp để mua smartphone nếu thiết bị cũ đã xuống cấp hoặc cần trải nghiệm công nghệ mới. Giá bán ổn định hơn, chương trình khuyến mãi nhiều hơn và nguồn hàng dồi dào giúp người dùng dễ chọn sản phẩm phù hợp ngân sách.

Ngược lại, nếu smartphone hiện tại vẫn đáp ứng tốt nhu cầu, việc chờ thêm một chu kỳ sản phẩm mới có thể mang lại nâng cấp rõ rệt hơn. Điều quan trọng đối với người dùng vẫn là xác định nhu cầu thực tế, chẳng hạn chụp ảnh, chơi game, làm việc hay chỉ sử dụng cơ bản, trước khi quyết định xuống tiền.