Thời điểm dùng serum phát huy hiệu quả tối đa cho da mụn, da dầu…

Serum dưỡng da có thật sự cần thiết?

Serum hay còn được gọi là tinh chất, chúng có công thức hướng tới các vấn đề liên quan đến làn da như nếp nhăn, thâm mụn, đồi mồi. Ngoài chức năng giải quyết các vấn đề về da, serum còn có thể sửa chữa, nuôi dưỡng làn da toàn diện từ sâu bên trong.

Bên cạnh đó, serum được nhắm đến các vấn đề đặc biệt của da nằm phía dưới lớp biểu bì như việc hình thành sắc tố da, đồi mồi hay các nếp nhăn sâu. Sản phẩm này là một phần thiết yếu của quy trình chăm sóc da chống lão hóa và các nghiên cứu lâm sàng chuyên nghiệp đã chứng minh được hiệu quả của nó.

Lựa chọn serum theo từng vấn đề cho da

Serum dưỡng ẩm

Serum dưỡng ẩm thường có chiết xuất từ các hoạt chất như hyaluronic acid, nha đam, ceramide, vitamin E. Đây là những thành phần có khả năng cấp nước và cân bằng lượng dầu trên da ổn định. Đặc biệt, thành phần hyaluronic acid có chức năng liên kết các phân tử nước dưới da với nhau tốt hơn. Khi đó, nếp nhăn trên da được làm đầy, tăng độ đàn hồi và trở nên săn chắc hơn.

Tinh chất dưỡng ẩm giúp làm căng da SVR B3 Ampoule Hydra với công dụng chính là phục hồi hàng rào bảo vệ da với Vitamin B3 tinh khiết 5% và sự phối hợp của 3 loại Hyaluronic Acids. Sản phẩm Ampoule Hydra giúp bảo vệ da chống lại các tác nhân ô xy hóa, đồng thời hạn chế sự hình thành của các nếp nhăn, làm rạng rỡ làn da trông thấy. Phù hợp với tình trạng da khô, nhạy cảm và mất độ đàn hồi.

Serum chống lão hóa

Serum chống lão hóa tập trung nhiều vào việc tăng cường khả năng tái tạo tế bào và làm chậm quá trình lão hóa. Các serum này thường ưu tiên sử dụng nhiều vào buổi tối hơn, nhằm tránh tác hại của ánh nắng. Ngoài ra, serum chống lão hóa còn được bổ sung các dưỡng chất cần thiết để "đảo ngược tuổi da" và cung cấp các thành phần thiết yếu chống lại rãnh nhăn và chảy xệ.

Huyết thanh trẻ hóa da Babe Ampoules Proteoglycan F+F với công thức phức hợp từ thiên nhiên hứa hẹn sẽ mang đến cho bạn làn da mịn màng và săn chắc. Hoạt chất argireline có trong sản phẩm có khả năng thúc đẩy quá trình sản xuất collagen, đồng thời chịu trách nhiệm cho làn da săn chắc, khỏe mạnh.

Serum dưỡng trắng da

Serum dưỡng trắng sẽ tập trung vào những hoạt chất sinh học, chống ô xy hóa ở nồng độ cao. Tinh chất sẽ hoạt động bằng cách ức chế melanin sản sinh tế bào melanocytes, giúp da trở nên đều màu, trắng sáng hơn. Các sản phẩm serum dưỡng trắng sẽ nhanh chóng dung nạp các hoạt chất đa dạng cho da như: arbutin, vitamin C, peptide. Từ đó bạn sẽ cảm nhận được da dần sáng hơn trông thấy.

Tinh chất Floslek Re Vita C chứa nhiều vitamin C và E, các chất chống ô xy hóa, giúp giảm thiểu tác hại của các gốc tự do trên da và giữ cho da săn chắc hơn. Re Vita C trong tinh chất kết hợp cùng Vitanol (được chiết xuất từ cỏ linh lăng có hiệu quả như Retinol nhưng ổn định và dịu nhẹ hơn), có tác dụng loại bỏ lớp da thô sần không đều màu, cung cấp độ ẩm chuyên sâu, giúp da căng bóng, mịn màng và làm chậm lại quá trình lão hóa.

Thời điểm phát huy tối đa công dụng của serum

Để phát huy tối đa công dụng của serum, bạn cần lưu ý 3 điều sau:

Kết hợp cùng kem dưỡng: Kem dưỡng ẩm thoa sau serum sẽ đóng vai trò là một lá chắn bảo vệ không cho tinh chất thất thóat ra ngoài. Sự kết hợp tác động sâu vào bên trong của serum cùng với những dưỡng chất và lớp bảo vệ của kem dưỡng ở bên ngoài sẽ giúp dưỡng da toàn diện, hiệu quả.

Liều lượng dùng serum: Serum có kết cấu mỏng nhẹ, thẩm thấu nhanh và đem lại hiệu quả cao. Mỗi lần sử dụng chỉ cần 2-3 giọt là đủ. Tuy với lượng nhỏ nhưng đã đủ cho cả khuôn mặt. Da sẽ hấp thụ được hết dưỡng chất và không để dư thừa trên da. Sau khi thoa được 5 phút nếu thấy da vẫn bị khô, căng thì có thể tăng thêm liều lượng.

Tần suất sử dụng: Serum nên được dùng để dưỡng da hai lần mỗi ngày. Bước dưỡng đầu tiên là sau bước làm sạch da và toner vào buổi sáng. Kem chống nắng dùng ban ngày và kem dưỡng da trước khi đi ngủ cũng nên được dùng sau lớp serum này.

Bên cạnh đó, khi kết hợp các sản phẩm thì việc lựa chọn chức năng, tác dụng sản phẩm đối với da cũng rất quan trọng mà các bạn cũng nên lưu ý.

Lời kết

Hy vọng bài viết trên sẽ giúp bạn biết thêm về thời điểm dùng serum để phát huy tối đa hiệu quả sản phẩm. Đồng thời, gợi ý những "gương mặt" nổi trội trên thị trường hiện nay để bạn không mất nhiều thời gian tìm kiếm.