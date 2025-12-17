Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời hoa lửa: Thiếu tướng Trần Ngọc Thổ - Đi qua trăm trận đánh, 11 lần bị thương và khoảnh khắc sinh tử

TT Phát triển Nội dung số
17/12/2025 10:00 GMT+7

Buổi giao lưu trực tuyến với thiếu tướng Trần Ngọc Thổ, trong chuyên mục "Những câu chuyện thời hoa lửa", do T.Ư Đoàn chỉ đạo, Báo Thanh Niên thực hiện, sẽ đưa người xem trở về với những năm tháng không thể nào quên của dân tộc.

Với thế hệ trẻ hôm nay - những người lớn lên trong hòa bình, cuộc giao lưu không chỉ để lắng nghe, mà để suy ngẫm. Yêu nước trong thời bình không cần phải đi qua chiến tranh, nhưng cần được thể hiện bằng trách nhiệm, bằng khát vọng cống hiến và bằng cách sống tử tế, có ích cho cộng đồng.

Vị tướng kể lại khoảnh khắc sinh tử

Ảnh: THANH HẢI

Chương trình được phát trực tuyến trên các nền tảng: thanhnien.vn, Facebook Thanh Niên, YouTube Thanh Niên và TikTok Thanh Niên.

Thời hoa lửa Thiếu tướng Trần Ngọc Thổ Giao lưu trực tuyến
RSS

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
