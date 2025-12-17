Thời hoa lửa: Thiếu tướng Trần Ngọc Thổ - Đi qua trăm trận đánh, 11 lần bị thương và khoảnh khắc sinh tử
Buổi giao lưu trực tuyến với thiếu tướng Trần Ngọc Thổ, trong chuyên mục "Những câu chuyện thời hoa lửa", do T.Ư Đoàn chỉ đạo, Báo Thanh Niên thực hiện, sẽ đưa người xem trở về với những năm tháng không thể nào quên của dân tộc.
Với thế hệ trẻ hôm nay - những người lớn lên trong hòa bình, cuộc giao lưu không chỉ để lắng nghe, mà để suy ngẫm. Yêu nước trong thời bình không cần phải đi qua chiến tranh, nhưng cần được thể hiện bằng trách nhiệm, bằng khát vọng cống hiến và bằng cách sống tử tế, có ích cho cộng đồng.
Chương trình được phát trực tuyến trên các nền tảng: thanhnien.vn, Facebook Thanh Niên, YouTube Thanh Niên và TikTok Thanh Niên.
Bình luận (0)