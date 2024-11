Thời kỳ hoàng kim của Disney đang quay trở lại

Tại một hội nghị vào tháng 11 năm ngoái, CEO của Disney - Bob Iger thừa nhận rằng mọi thứ đã đi xuống và hứa rằng Disney sẽ nhấn mạnh vào chất lượng hơn số lượng sau khi The Marvels, Indiana Jones và một số bộ phim khác gây thất vọng. Ông cho biết: "Tôi đã nói rất công khai về điều đó và tôi muốn nói ngay lúc này rằng ưu tiên số một của tôi là giúp hãng phim thay đổi về mặt sáng tạo".

Quý tài chính thứ 4 của công ty kết thúc vào tháng 9 năm nay là một trong những thời điểm hãng phim có doanh thu tốt nhất trong lịch sử. Inside Out 2 của Pixar và Deadpool & Wolverine của Marvel đã trở thành những bộ phim lập kỷ lục phòng vé và đứng ở những vị trí đầu tiên trong danh sách phim có doanh thu cao nhất 2024.

CEO Bob Iger đã giúp Disney đã trở thành hãng phim đầu tiên vượt qua 4 tỉ USD trên toàn cầu vào năm 2024 ẢNH: FORBES

Trong bài bình luận của ban điều hành về các con số, Bob Iger và Giám đốc tài chính Hugh Johnson nhấn mạnh rằng "sức mạnh sáng tạo mới là kết quả của công việc toàn diện mà chúng tôi đã bắt đầu cách đây 2 năm để khôi phục lại sức sáng tạo cho trọng tâm công ty".

Sau một năm thua lỗ, Disney đã lấy lại ngôi vương phòng vé thế giới với nhiều bom tấn chất lượng. Bộ phim Inside Out 2 do Kelsey Mann làm đạo diễn vượt mốc 1,4 tỉ USD toàn cầu và giành được danh hiệu phim hoạt hình có doanh thu cao nhất trong lịch sử điện ảnh, đồng thời góp phần đáng kể vào sự tăng trưởng doanh thu ở thị trường phim Hollywood 6 tháng đầu năm. Trong khi đó, Deadpool & Wolverine đạt 1,3 tỉ USD và trở thành bộ phim lớn thứ 2 năm 2024.

Các bộ phim trong năm nay của Disney đều được giới phê bình đánh giá cao, được người hâm mộ yêu thích và tạo ra doanh thu phòng vé kỷ lục ẢNH: FORBES

Những bộ phim khác của Disney như Hành tinh khỉ: Vương quốc mới và Alien: Romulus cũng tăng tốc và mang về doanh thu lần lượt là 397 triệu USD và 350 triệu USD.

"Chúng tôi được khích lệ bởi đà phát triển này trong hoạt động kinh doanh của hãng phim khi bước vào mùa lễ hội", đại diện Disney cho biết với Moana 2 sắp ra mắt vào cuối tháng này và Mufasa: The Lion King vào tháng 12. Các tựa phim sẽ phát hành năm 2025 của Disney bao gồm Captain America: Brave New World, Lilo & Stitch, The Fantastic Four: First Steps, Zootopia 2 và Avatar: Fire and Ash cũng được dự đoán sẽ chiếm sóng doanh thu toàn cầu.