Thói quen ăn sáng này đặc biệt quan trọng với người từ 55 tuổi

Nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí y khoa The Journal of Nutrition, Health, and Aging, đã tìm ra thói quen ăn sáng đặc biệt quan trọng đối với người từ 55 tuổi trở lên, theo trang tin y khoa News Medical.



Bữa sáng là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày ẢNH: AI

Các nhà khoa học từ Viện nghiên cứu Bệnh viện del Mar (Tây Ban Nha) đã theo dõi 383 người tham gia, ở độ tuổi từ 55 đến 75, bị thừa cân hoặc béo phì, nhằm tìm ra cách ăn sáng có lợi nhất để ngăn ngừa bệnh tim mạch.

Nghiên cứu mới này xem xét 2 yếu tố. Đầu tiên là lượng calo nạp vào từ bữa sáng so với tổng lượng calo nạp vào hằng ngày, so sánh giữa bữa sáng đầy đủ với lượng calo chiếm 20 - 30% tổng lượng calo tiêu thụ hằng ngày với các mức khác. Thứ 2, các nhà nghiên cứu đã phân tích tác động của việc ăn sáng chất lượng cao - cân bằng giữa protein, chất béo, chất xơ và các chất dinh dưỡng khác.

Các tác giả đã theo dõi những người tham gia trong 3 năm và đánh giá nhiều yếu tố nguy cơ tim mạch, bao gồm cân nặng, vòng bụng, hồ sơ mỡ máu, cholesterol và mức triglyceride, huyết áp và các dấu hiệu của bệnh tiểu đường.

Ăn sáng với thực phẩm chất lượng cao giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim

Kết quả đã phát hiện ăn bữa sáng đầy đủ với thực phẩm chất lượng cao thực sự góp phần làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

Cụ thể, ăn bữa sáng đầy đủ, chiếm 20 - 30% năng lượng nạp vào hằng ngày giúp giảm các yếu tố nguy cơ tim mạch, so với tiêu thụ nhiều hoặc ít năng lượng hơn vào bữa sáng.

Ăn bữa sáng đầy đủ với thực phẩm chất lượng cao thực sự góp phần làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch ẢNH: AI

Đáng chú ý, ăn bữa sáng đầy đủ giúp giảm 9 - 18% mức chất béo trung tính triglyceride, đồng thời giúp tăng 4 - 8,5% mức cholesterol tốt. Vào cuối nghiên cứu, những người ăn sáng theo cách này có cân nặng được cải thiện, chỉ số khối cơ thể thấp hơn và vòng bụng nhỏ hơn.

Về chất lượng bữa sáng, ăn sáng chất lượng cao giúp giảm vòng bụng và mức triglyceride, đồng thời tăng mức cholesterol tốt. Bữa sáng chất lượng cao bao gồm protein, chất béo tốt, chất xơ và khoáng chất, đồng thời tránh đường và chất béo bão hòa.

Tiến sĩ Álvaro Hernáez, nhà nghiên cứu tại Viện nghiên cứu Bệnh viện del Mar, Giáo sư - bác sĩ chuyên khoa tim mạch, Đại học Ramon Llull (Tây Ban Nha), giải thích: Bữa sáng là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày, nhưng ăn gì và ăn như thế nào lại càng quan trọng. Ăn số lượng có kiểm soát - không quá nhiều hoặc quá ít - và đảm bảo thành phần dinh dưỡng tốt là rất quan trọng. Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy bữa sáng chất lượng giúp giảm các yếu tố nguy cơ tim mạch.

Tiến sĩ Montse Fitó, điều phối viên của nhóm nghiên cứu tại Viện nghiên cứu Bệnh viện del Mar, nhấn mạnh bữa sáng đầy đủ và chất lượng là chìa khóa để ngăn ngừa nguy cơ tim mạch.

Các nhà nghiên cứu kết luận: Thúc đẩy thói quen ăn sáng lành mạnh có thể góp phần vào quá trình lão hóa khỏe mạnh bằng cách giảm nguy cơ mắc hội chứng chuyển hóa và các bệnh mạn tính liên quan, do đó cải thiện chất lượng cuộc sống.

Điều quan trọng cần lưu ý là những người tham gia trong nghiên cứu là người Tây Ban Nha, tuân theo chế độ ăn Địa Trung Hải, tập trụng vào chất béo lành mạnh, protein nạc, ngũ cốc nguyên hạt và thực phẩm thực vật.

Một số loại thực phẩm ăn sáng phổ biến có trong chế độ ăn này là bơ, cá hồi, dầu ô liu, rau lá xanh đậm, hạnh nhân, quả mọng và sữa chua không đường tách béo.

Nhiều nghiên cứu khác cũng ca ngợi chế độ ăn Điạ Trung Hải với hiệu quả giảm 23% nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân, giảm đáng kể tỷ lệ mắc bệnh tim mạch vành, đột quỵ do thiếu máu cục bộ và bệnh tim mạch tổng thể, theo trang tin sức khỏe Best Life.