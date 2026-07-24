Thói quen nhiều người mắc khi pha trà có thể làm giảm lợi ích sức khỏe

Uống trà thường xuyên có liên quan đến tuổi thọ cao hơn và nguy cơ mắc bệnh tim thấp hơn. Tuy nhiên, một số nguyên liệu thêm vào trà có thể làm giảm những lợi ích sức khỏe vốn có của loại đồ uống này, theo Health (Mỹ).

Uống trà thường xuyên có liên quan đến tuổi thọ cao hơn và nguy cơ mắc bệnh tim thấp hơn ẢNH: NHƯ QUYÊN

Các nguyên liệu bổ sung

Lợi ích sức khỏe của trà chủ yếu đến từ các hợp chất polyphenol và flavonoid, việc thêm kem hoặc sữa có thể làm giảm hàm lượng polyphenol trong trà. Vì vậy, một số chuyên gia khuyến nghị nên uống trà nguyên chất hoặc hạn chế các nguyên liệu bổ sung.

Trường hợp không thể uống trà nếu thiếu sữa, mọi người có thể thêm sữa đã được làm nóng vào sau cùng và không nên hãm trà quá lâu.

Bên cạnh đó, đường giúp trà ngọt và dễ uống hơn, nhưng cũng có thể làm giảm hàm lượng polyphenol trong trà. Để giữ được các hợp chất có lợi này, thay vì cho đường, có thể tạo hương vị bằng những loại gia vị mang tính ấm như quế.

Nước cũ hoặc nước đã đun sôi nhiều lần

Để nước trong ấm rồi đun sôi lại nhiều lần không phải là cách pha trà lý tưởng. Theo các chuyên gia, nên dùng nước giàu oxy để trà đạt hương vị ngon nhất. Nếu nước đã để quá lâu hoặc bị đun đi đun lại nhiều lần, trà sẽ có vị nhạt và kém thơm.

Nhiệt độ nước cũng rất quan trọng. Nước quá nóng có thể làm hỏng một số hợp chất tạo hương vị và có lợi trong trà. Ngược lại, nếu nước không đủ nóng, các hợp chất này sẽ không được chiết xuất đầy đủ.

Túi trà

Phần lớn chuyên gia khuyến nghị sử dụng trà lá rời thay vì trà túi lọc. Cách này không chỉ giúp hương vị trà đậm đà hơn mà còn có thể tốt hơn cho sức khỏe.

Chất tạo ngọt nhân tạo

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), việc sử dụng lâu dài các chất tạo ngọt nhân tạo như aspartame có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường, bệnh tim mạch và tăng nguy cơ tử vong. Cơ quan Nghiên cứu Ung thư quốc tế (IARC) - thuộc WHO - cho biết aspartame được xếp vào nhóm “có thể gây ung thư cho người”.

Vì vậy, nên hạn chế sử dụng các chất tạo ngọt nhân tạo nói chung và tránh thêm chúng vào trà.

Nên thêm gì vào trà?

Không phải mọi nguyên liệu bổ sung đều làm giảm giá trị của trà. Một số thành phần sau vừa giúp tăng hương vị, vừa mang lại lợi ích sức khỏe, như: