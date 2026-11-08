Thói quen sử dụng ổ cắm điện phổ biến có thể gây hỏa hoạn

Hiện nay, việc thiết lập một văn phòng hay không gian chơi game có thể trở thành cơn ác mộng của nhiều người với các dây cáp, ổ cắm và thiết bị điện. Một trong những giải pháp mà nhiều người áp dụng là nối tiếp các ổ cắm điện với nhau. Tuy nhiên, đây không phải là một ý tưởng an toàn.

Việc nối tiếp các ổ cắm điện tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ ẢNH: TẠO BỞI GEMINI

Theo Engadget, việc thêm ổ cắm điện không làm tăng công suất điện mà chỉ làm tăng số lượng thiết bị kết nối. Tất cả thiết bị cắm vào ổ cắm thứ hai đều tiêu thụ điện qua ổ cắm đầu tiên, khiến ổ cắm này phải gánh toàn bộ tải. Nếu ổ cắm đầu tiên đã hoạt động hết công suất, việc cắm thêm ổ cắm thứ hai có thể dẫn đến quá tải, gây ra hiện tượng "nhiệt điện trở", làm chảy vỏ và lớp cách điện của dây dẫn, từ đó có nguy cơ gây cháy.

Cách đảm bảo an toàn khi sử dụng ổ cắm điện

Khi một ổ cắm không đủ dùng, người dùng cần xem xét nhu cầu cụ thể: cần nhiều ổ cắm hơn hay công suất lớn hơn? Đối với thiết bị điện tử công suất thấp, ổ cắm có nhiều chân hơn có thể là lựa chọn tốt, nhưng cần đảm bảo tổng công suất tiêu thụ không vượt quá giới hạn của ổ cắm.

Nếu khoảng cách là vấn đề, hãy chọn ổ cắm có dây dài hơn thay vì sử dụng dây nối dài nhằm tránh trường hợp dẫn đến quá tải như đã đề cập. Nếu ổ cắm làm nhảy cầu dao, việc thêm ổ cắm mới không phải là giải pháp mà cần xử lý ngay lập tức.

Bên cạnh đó, người dùng cũng cần tránh cắm các thiết bị công suất lớn như máy sưởi, lò vi sóng hay tủ lạnh vào ổ cắm điện thông thường. Chỉ nên sử dụng ổ cắm điện cho các thiết bị như máy tính hay máy in, đồng thời không nên cắm quá nhiều thiết bị cùng lúc.

Cuối cùng, ngay cả ổ cắm chống sét lan truyền cũng không giải quyết được vấn đề công suất. Để an toàn, người dùng cần kiểm tra định mức của ổ cắm chống sét và ổ cắm điện trước khi sử dụng. Nếu không đủ, hãy tìm một ổ cắm khác hoặc mua ổ cắm điện riêng để đảm bảo an toàn cho thiết bị và ngôi nhà.