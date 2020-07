1 ngày bắt 2 vụ vận chuyển ma túy số lượng lớn từ Lào về Việt Nam

Tin tức thời sự đặc biệt báo in ngày 14.7.2020 gồm: Lỗ hổng hình thành công ty “ma”; Khám xét nhà, nơi làm việc cán bộ giúp việc Chủ tịch UBND TP.Hà Nội...

Cơ quan ANĐT Bộ Công an khám xét nơi làm việc của Nguyễn Anh Ngọc (công tác tại Phòng Thư ký biên tập, Tổ giúp việc TP.Hà Nội) và Nguyễn Hoàng Trung (lái xe của ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội).

Bộ trưởng Dominic Raab khẳng định sự ủng hộ của Anh trong việc giữ gìn hòa bình, an ninh và ổn định, cũng như tôn trọng luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên Hiệp Quốc về luật Biển (UNCLOS) 1982 tại Biển Đông.

Cục Cảnh sát hình sự (C02) - Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam 2 bị can nguyên là cán bộ công an vì có liên quan đến vụ cướp 35 tỉ đồng của gia đình ông Lê Đức Nguyên trên cao tốc Long Thành - Dầu Giây.