'100% công dân không hài lòng thái độ công vụ': Sở Công thương Đà Nẵng nói gì?

Như Thanh Niên đã thông tin, báo cáo thẩm tra do Ban Pháp chế HĐND TP.Đà Nẵng tại kỳ họp lần thứ 15 khai mạc sáng 6.7 có nội dung: qua khảo sát, tỉ lệ công dân, tổ chức không hài lòng do phải tốn chi phí không chính thức , do thái độ phục vụ, hướng dẫn của công chức… còn tương đối cao. Đáng chú ý, báo cáo cho hay, 100% công dân được khảo sát không hài lòng về thái độ phục vụ, hướng dẫn của công chức tại bộ phận tiếp nhận của Sở Công thương TP.Đà Nẵng.