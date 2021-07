12 giờ truy bắt Nguyễn Kim An, tử tù nhiễm Covid-19 vượt ngục

Tối 16.7, thượng tá Trần Văn Hiếu, Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) - Công an TP.HCM cho biết: "Chúng tôi xác định Nguyễn Kim An, 26 tuổi, quê ở H.Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận , là tử tù vừa trốn khỏi Trại tạm giam Chí Hòa vừa bị bắt vào rạng sáng 16.7, không có đồng phạm giúp sức trong quá trình bỏ trốn".

Thượng tá Hiếu cho biết, trong hai ngày qua (14.7 và 15.7 - PV), Nguyễn Kim An lang thang trên đường từ quận này qua quận khác để xin ăn, xin tiền.

Theo PC02, trong những ngày lẩn trốn, tử tù Nguyễn Kim An đi lang thang ở rất nhiều tuyến đường ở Q.Tân Phú, Q.10. Camera an ninh ghi lại Nguyễn Kim An bỏ trốn lúc mặc áo thun đen, quần jeans, mang dép, đeo khẩu trang, xách túi ni lông, đi bộ khập khiễng bởi vết thương.

Một trinh sát cho biết, tối 15.7, tử tù Nguyễn Kim An xuất hiện ở đường Võ Văn Ngân, đoạn gần Nhà văn hóa Thiếu nhi Thủ Đức (TP.Thủ Đức). Thấy ông T. (56 tuổi) chạy xe ôm công nghệ dừng cho tiền người ăn xin bên đường, Nguyễn Kim An nhanh chóng tiếp cận, đưa 200.000 đồng nhờ ô T. chở anh ta về Q.Tân Bình.

Tuy nhiên, do ông T. muốn về nhà sớm nên từ chối lời đề nghị của Nguyễn Kim An. Sau khi năn nỉ, ông T. đồng ý chở An. Nhưng trên xe, Nguyễn Kim An đổi ý muốn ông T. chở y về hướng Bến xe Miền Đông , thuê phòng ngủ tạm.

Trên đường đi, Nguyễn Kim An nói dối để quên giấy tờ, không thể thuê phòng nên xin ngủ ở nhà ông T., sáng mai đi sớm. Do mủi lòng, ông T. chở An về nhà ông thuê trọ ở P.Hiệp Bình Phước cho tắm rửa, ăn uống và ngủ lại.

Theo thượng tá Hiếu, PC02 được Ban Giám đốc Công an TP.HCM phân công chủ trì phối hợp Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an), Công an TP Thủ Đức và công an các quận, huyện... để truy bắt Nguyễn Kim An. Cả trăm cảnh sát được tung đi truy tìm tử tù Nguyễn Kim An bỏ trốn khỏi trại giam, bởi anh ta từng giết người, cướp tài sản, đang nhiễm Covid-19 nên đây là đối tượng đặc biệt nguy hiểm.

Camera ghi lại tử tù Nguyễn Kim An lang thang ở Q.Tân Phú đêm 13.6 Ảnh: CTV

"Hơn 100 cuộc điện thoại của người dân gọi đến báo tin nhìn thấy người giống với Nguyễn Kim An - người đang bị công an truy nã về tội trốn khỏi nơi giam. Ngay lập tức, PC02 nhờ sự phối hợp của công an địa phương, các tỉnh giáp ranh hỗ trợ truy bắt. Nhiều bệnh viện, khu cách ly, bệnh viện dã chiến cũng được rà soát không để đối tượng lợi dụng vào đây lẩn trốn. Hàng chục trinh sát vào những khu vực cách ly, phong tỏa để truy tìm manh mối", một trinh sát cho biết.

Đêm 15.7, sau 12 giờ truy tìm, các trinh sát xác định được căn nhà trọ nơi Nguyễn Kim An ẩn náu, công an đã nhanh chóng tiếp cận nhà trọ này. Khi anh ta vừa rời nhà trọ đi bộ trên Quốc lộ 13 thì nhiều trinh sát bao vây, khống chế bắt giữ.

Thượng tá Hiếu cho biết, sau khi bắt giữ tử tù Nguyễn Kim An, lực lượng chức năng đã đưa anh ta về Trại tạm giam Chí Hòa để xử lý.