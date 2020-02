13/64 hành khách Trung Quốc ở TP.HCM đã được cách ly

Mới đây, Bộ Y tế có công văn hỏa tốc gửi UBND TP.HCM đề nghị kiểm tra 67 hành khách (số đúng 64 hành khách - PV), từng lưu trú hoặc quá cảnh Trung Quốc bay từ Hàn Quốc về Tân Sơn Nhất được Công an cửa khẩu cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho phép nhập cảnh vào Việt Nam vào ngày 4.2, để thực hiện các biện pháp cách ly, phòng ngừa chủng mới virus Corona (nCoV)

Về việc này, chiều 7.2, Công an Công an cửa khẩu cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho hay ngày 4.2, Công an Công an cửa khẩu cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất phát hiện 64 hành khách, trong đó có 62 công dân Trung Quốc, 2 công dân Việt Nam đến Tân Sơn Nhất trên chuyến bay 0Z731 của Hãng hàng không Asiana Airlines.

Qua đó, Công an Công an cửa khẩu cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã phối hợp với Trung tâm kiểm dịch y tế quốc tế (viết tắt KDYTQT TSN) tiến hành phân luồng, hướng dẫn hành khách vào khu vực riêng để đo thân nhiệt và thực hiện thủ tục kê khai tờ khai kiểm dịch y tế theo quy định.

Sau khi hoàn thành quy trình kiểm dịch, kết quả không phát hiện trường hợp nào có dấu hiệu bất thường về thân nhiệt, Công an Công an cửa khẩu cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất tiến hành kiểm tra hộ chiếu, giấy tờ; kết quả 64 hành khách trên không có trường hợp nào đến từ tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc) và đều có thị thực nên giải quyết cho nhập cảnh. Ngoài ra, Trung tâm KDYTQT TSN đã khuyến cáo 64 hành khách trên tự cách ly trong vòng 14 ngày sau khi được nhập cảnh nhằm đề phòng lây nhiễm nCoV.

Về lý do không từ chối nhập cảnh 64 trường hợp này, trong khi 286 hành khách bị Công an Công an cửa khẩu cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã từ chối nhập cảnh vào Việt Nam cũng trong ngày 4.2, lãnh đạo Công an Công an cửa khẩu cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho rằng 286 hành khách không được nhập cảnh Việt Nam là có nhiều lý do và không đủ điều kiện theo quy định pháp luật, còn 64 hành khách này là từ Hàn Quốc nhập cảnh về Việt Nam và sau khi kiểm tra y tế, giấy tờ thì họ đủ điều kiện nhập cảnh theo quy định.

Tối 7.2, bác sĩ Nguyễn Trí Dũng, Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC), cho biết HCDC TP đã lập được danh sách 64 hành khách trên. Qua xác minh, trong đó có 13 hành khách lưu trú tại TP.HCM, số còn lại có địa chỉ cư trú ở các tỉnh khác.