2 tháng giãn cách, Hà Nội 4 lần 'chỉnh' giấy đi đường

Tới 27.7, Thường trực Thành uỷ giao TP thống nhất mẫu giấy đi đường, rút ngắn thời gian khai báo để di chuyển vào TP làm việc. Sau đó, UBND TP.Hà Nội đã ban hành Văn bản số 2434, thống nhất mẫu giấy sử dụng chung cho các đối tượng được phép lưu thông trong thời gian giãn cách. Mẫu giấy gồm thông tin cá nhân, địa chỉ, nơi làm việc, mục đích tham gia giao thông… với xác nhận của UBND xã hoặc xác nhận của đơn vị.

Ngày 8.8, Phó chủ tịch UBND TP.Nguyễn Mạnh Quyền ký ban hành văn bản siết chặt việc cấp và sử dụng giấy đi đường; yêu cầu ngoài mẫu giấy đi đường đã được ban hành theo mẫu chung của thành phố, phải xuất trình kèm theo: căn cước công dân hoặc chứng minh thư nhân dân, lịch trực, lịch làm việc, văn bản phân công nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

Ngày 9.8, cảnh ùn tắc đã xảy ra tại nhiều UBND phường trên địa bàn do người dân, doanh nghiệp xếp hàng xin xác nhận giấy đi đường mẫu mới. Tối 9.8, nhiều phường tại Hà Nội đã phải làm việc đến nửa đêm để cấp giấy đi đường, song vẫn không cấp kịp do số lượng hồ sơ quá lớn.

Sau khi dư luận, báo chí phản ánh tình trạng ùn tắc tại các điểm cấp giấy cũng như kiểm soát giấy đi đường mẫu mới trên đường, bất ngờ tới sáng 10.8, Hà Nội có văn bản cho biết các đơn vị hiểu chưa thống nhất nên còn “lúng túng trong triển khai thực hiện”.

Trên cơ sở tiếp thu ý kiến phản hồi từ người dân, cộng đồng doanh nghiệp, Hà Nội điều chỉnh việc cấp và sử dụng giấy đi đường, theo đó người đi đường chỉ phải xuất trình giấy tờ tùy thân (chứng minh nhân dân, hoặc căn cước công dân, hoặc hộ chiếu) kèm theo Giấy đi đường theo mẫu, mà không cần xuất trình lịch trực. TP cũng yêu cầu UBND cấp quận, huyện, cấp phường, xã không được quy định phát sinh thêm các thủ tục, giấy tờ gây khó khăn cho tổ chức, cá nhân.

Trước tình trạng người dân vẫn còn ra đường nhiều, UBND TP.Hà Nội yêu cầu công an nghiên cứu kiểm soát chặt chẽ việc cấp và sử dụng giấy đi đường. Công an Hà Nội đã có văn bản gửi các quận, huyện đề nghị chuẩn bị các điều kiện cần để triển khai phần mềm cấp và kiểm tra giấy đi đường nhận diện.

Chiều 3.9, thông tin tại cuộc họp phân 3 vùng chống dịch do Thành uỷ, UBND TP.Hà Nội tổ chức, Giám đốc Công an Hà Nội Nguyễn Hải Trung cho biết, có 6 nhóm đối tượng dự kiến được cấp giấy đi đường. Tuỳ theo phân nhóm, thẩm quyền cấp Giấy đi đường thuộc công an thành phố; công an phường, xã, thị trấn…