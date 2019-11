20 thẩm phán, thư ký tòa ở TP.HCM xin nghỉ việc

Dự báo thời tiết hôm nay 15.11.2019, Bắc bộ và Bắc Trung bộ sáng sớm trời rét với nhiệt độ thấp nhất ở Bắc bộ phổ biến từ 15 - 18oC, vùng núi từ 12 - 15oC, ở Bắc Trung bộ phổ biến từ 18 - 20oC.