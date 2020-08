25 năm tù cho 6 kẻ đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

Khởi tố, phát hiện nhiều người Trung Quốc xuất nhập cảnh trái phép Ngày 4.8, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Tây Ninh cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Trần Văn Hậu (19 tuổi), Hồ Văn Thãnh (33 tuổi), Trương Ngọc Danh (63 tuổi), Lê Văn Qui (63 tuổi) và Cao Văn Phùng (54 tuổi, cùng ngụ Tây Ninh) để điều tra về hành vi tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép. Theo điều tra, Hậu, Thãnh cùng chạy xe ôm ở khu vực cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (Tây Ninh) nên biết nhiều đường mòn, lối mở qua Campuchia. Ngày 16.6, Hậu được một phụ nữ (chưa rõ lai lịch) gọi điện thoại thuê đưa 4 người TQ từ TP.HCM xuất cảnh trái phép qua Campuchia bằng đường tiểu ngạch với giá 7 triệu đồng/người. Hậu đồng ý và điện thoại báo cho Thãnh biết. Sau đó, Hậu, Thãnh thuê P.H.T (45 tuổi, ngụ An Giang) điều khiển ô tô BS 51H-099.53 chở 4 người TQ từ TP.HCM đến biên giới Mộc Bài (thuộc ấp Rừng Dầu, xã Tiên Thuận, H.Bến Cầu) với giá 1,5 triệu đồng, giao cho hai bị can này. Khoảng 22 giờ cùng ngày, Thãnh thuê Danh đưa 4 người TQ trên sang Campuchia; rồi Danh thuê Phùng, Qui tổ chức cho những người TQ trên qua biên giới. Trên đường tuần tra, Công an xã Tiên Thuận bắt giữ các đối tượng TQ, đưa về trụ sở làm việc. Chiều 3.8, Cơ quan ANĐT khởi tố, bắt tạm giam 4 bị can nêu trên. Trước đó, các bị can còn cấu kết tổ chức đưa 5 người TQ khác xuất cảnh trái phép sang Campuchia, thu lợi 35 triệu đồng. Chiều 4.8, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 do UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức, đại diện công an tỉnh cho biết qua kiểm tra, rà soát mới đây tại các cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh, đã phát hiện 45 người nước ngoài vi phạm. Trong đó, có 20 trường hợp hết hạn visa nhưng không về nước; 25 trường hợp không có giấy tờ tùy thân và cơ quan chức năng đang xác minh, làm rõ. Ngành y tế đã lấy mẫu xét nghiệm đối với những người trên và đều âm tính với Covid-19, nhưng vẫn cách ly để theo dõi. Ông Nguyễn Đắc Tài, Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, cho biết những người nước ngoài nói trên chủ yếu là người TQ. Ông Tài yêu cầu các cơ quan chức năng tiếp tục kiểm tra, rà soát các cơ sở lưu trú, kịp thời phát hiện và xử lý vi phạm. Nếu phát hiện có người tổ chức nhập cảnh trái phép cho người nước ngoài thì khởi tố, xử lý hình sự. Đối với người nước ngoài nói trên, trước mắt phải cách ly, kiểm tra y tế, sau đó bằng các biện pháp phù hợp để đưa họ trở về nước. Ngọc Hà - Nguyễn Chung