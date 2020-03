28 người Việt và du khách ở Hội An đều âm tính SARS-CoV-2

Công an Nghệ An đang huy động lực lượng tổ chức vây bắt nhóm nghi phạm buôn ma túy đã tấn công lại lực lượng công an khiến 1 thượng úy hy sinh.

Công an tỉnh An Giang cho hay, đã tạm giữ hình sự 31 nghi can tham gia đánh bạc do đơn vị phối hợp với các lực lượng chức năng của Bộ Công an triệt phá.