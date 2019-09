3 người 'giả công an chặn xe dân kiểm tra giấy tờ' bị phạt hành chính vì... ngẫu hứng

Chiều 4.9, thượng tá Lâm Văn Long, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Bình Phước, cho biết đã quyết định xử phạt hành chính 3 người “giả danh công an chặn người dân kiểm tra giấy tờ” gây bức xúc trên mạng xã hội.

Ngẫu hứng muốn làm “hiệp sĩ” nên giả danh công an đánh người tại Bình Phước

Khi clip sự việc lan truyền trên mạng xã hội và phản ánh của Báo Thanh Niên, Công an Tỉnh Bình Phước đã chỉ đạo Công an TP.Đồng Xoài tiến hành mời 3 người có trong clip giả danh công an lên làm việc. 3 người được xác định gồm: Ngô Quang Thành (31 tuổi), Trần Quang Trường (26 tuổi, cùng ngụ tại TP.Đồng Xoài) và Vũ Quang Hưng (44 tuổi, ngụ H.Phú Riềng).