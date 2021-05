3 nhân viên y tế Bệnh viện dã chiến Điện Biên Phủ dương tính Covid-19

Theo KLĐT của Cơ quan An ninh điều tra, là người có kinh nghiệm trong lĩnh vực báo chí, Trương Châu Hữu Danh đã khôn khéo sử dụng câu chữ, hình ảnh minh họa trong các bài viết tiêu cực để hướng dư luận trên mạng xã hội cùng 'hùa vào'.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định, một số cá nhân của Bệnh viện Mắt TP.HCM đã làm trái quy định về đấu thầu, làm lợi cho doanh nghiệp nhưng gây thiệt hại cho người bệnh nhiều tỉ đồng.

Bị Công an tỉnh Thanh Hóa truy nã về tội giết người, đối tượng ra Hà Nội và tiếp tục gây án, đâm trọng thương tài xế taxi vì cho rằng nạn nhân báo công an bắt mình.

Sau nhiều giờ điều tra truy xét, Công an TP.Tân An (Long An) đã bắt được kẻ cướp xe của tài xế Grab tại một nhà trọ ở Q.Gò Vấp (TP.HCM).