39 người chết tại Anh: Thi hài, tro cốt 23 nạn nhân còn lại đã được đưa về nước

Tổng công ty Hàng không Việt Nam cũng đã hỗ trợ tích cực, tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển thi hài và tro cốt các nạn nhân.

Trao đổi với Thanh Niên, ông Lê Hồng Vinh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, cho biết đoàn công tác của tỉnh Nghệ An gồm đại diện các ngành, lãnh đạo các huyện liên quan đã có mặt tại sân bay Nội Bài (Hà Nội) để nhận thi hài 16 nạn nhân bị tử vong ở Anh về bàn giao cho các gia đình lo hậu sự. Dự kiến, đầu giờ chiều nay, số thi hài này sẽ về đến các gia đình.

Trước đó, ngày 27.11, Nghệ An đã tiếp nhận 5 thi hài và bàn giao cho các gia đình an táng. Nghệ An là địa phương có số người tử vong nhiều nhất trong thảm kịch này với 21 nạn nhân ngụ ở các huyện Yên Thành, Diễn Châu, Nghi Lộc, Hưng Nguyên và thành phố Vinh.

Ông Vinh cũng cho biết, UBND tỉnh đã chỉ đạo chính quyền địa phương tổ chức thăm hỏi, động viên, chia sẻ với các gia đình có người thân gặp nạn để họ sớm vượt qua đau thương.

Cũng trong sáng nay, lãnh đạo UBND huyện Nghi Xuân và thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) cho biết, đại diện chính quyền hai địa phương này đã có mặt tại sân bay Nội Bài để tiếp nhận thi hài em Nguyễn Huy Hùng (15 tuổi, trú tại xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân), nạn nhân nhỏ tuổi nhất tử vong trong container ở Anh và thi hài anh Bùi Thái Thắng (37 tuổi, quê phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh).

Hà Tĩnh có 10 nạn nhân tử vong, ngày 27.11, đã có 8 thi hài nạn nhân được bàn giao cho các gia đình.