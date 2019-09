4 học sinh bị bạo hành: Mới gửi con cho ông bà nội trông hơn tháng

Sau khi thăm khám, 4 bé được đưa về Nhà tạm lánh tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội Cà Mau để được cách ly, chăm sóc, đồng thời cơ quan công an vào cuộc điều tra vụ bạo hành

Mới gửi cháu cho ông bà nội trông hơn 1 tháng

Theo thông tin từ cơ quan công an, sáng 3.9, một giáo viên Trường tiểu học Trần Quốc Toản (xã An Xuyên, TP.Cà Mau, Cà Mau) phát hiện 4 học sinh là Ng.Đ.Kh; Ng.Th.C.; Ng.G.H. (cùng 7 tuổi, học sinh lớp 2B) và em Ng.V. L. (8 tuổi, học sinh lớp 1A của Trường tiểu học Trần Quốc Toản, xã An Xuyên, TP.Cà Mau) đến trường với nhiều vết thương, bầm tím trên người, nên báo cơ quan chức năng.

Qua xác minh ban đầu của cơ quan công an, người đánh 4 trẻ trên là Ng.M.X. (11 tuổi) và N.N.M. (10 tuổi, là chị họ, sống chung nhà với các bé) và ông nội của 4 bé là ông N.V.H (63 tuổi, xã An Xuyên, TP.Cà Mau).

Tiếp nhận thông tin, cơ quan chức năng vào cuộc và cả 4 bé được đưa đến Bệnh viện Đa khoa TP.Cà Mau thăm khám. Trong đó, bé L. ngoài chấn thương phần mông, lưng, tay thì bác sĩ ghi nhận bị gãy xương sống mũi.

Vết bầm trên người 1 trong 4 bé bị bạo hành Ảnh: Gia Bách

Theo thông tin ban đầu, do nhà nghèo, cha mẹ các bé từ Cà Mau lên Bình Dương làm thuê nên gửi 4 bé cho ông bà nội là ông N.V.H. và bà N.T.H. (65 tuổi) nuôi dưỡng. Chị L.N.T. (mẹ bé G.H.) cho biết một người em gọi điện báo tin con chị bị đánh. Sau khi hay tin, chị cùng chồng chạy xe máy từ Bình Dương về Cà Mau. “Hai vợ chồng mới đi Bình Dương làm phụ hồ khoảng hơn 1 tháng nay nên gửi bé G.H. cho ông bà nội trông giữ. Sau sự việc, tôi dự định rước con lên Bình Dương để ở cùng hai vợ chồng”, chị T. nói.

Thầy cô gặng hỏi nhưng các cháu không nói ai đánh

Thầy Võ Văn Nghĩa, Hiệu trưởng Trường tiểu học Trần Quốc Toản, cho biết hoàn cảnh gia đình ông H. rất khó khăn. Cả 8 người sống chung một căn nhà lụp sụp, xiêu vẹo và nằm riêng biệt với các hộ xung quanh. Hai vợ chồng ông H. sống cô độc, ít quan hệ với hàng xóm. Công việc của hai vợ chồng ông bà H. thường là đi mò cua, bắt ốc… sống qua ngày.

Cô Nguyễn Thị The, giáo viên chủ nhiệm của em Ng.V. L, cho biết sáng 3.9, học sinh tập trung trở lại học tập. “Khi tôi đi xung quanh lớp kiểm tra tập vở của các em học sinh thì thấy cặp của em L. bị rớt dưới đất nên cúi xuống đất nhặt lên giúp. Lúc này, tôi thấy bên tai của L. bị bầm. Tôi gặng hỏi nhưng em không chịu trả lời…”, cô The cho biết.

Phát hiện hai cánh tay, mặt, lưng và mông của L. cũng có nhiều vết bầm, cô The liền trình báo Ban giám hiệu nhà trường và nhà trường trình báo chính quyền địa phương về nghi vấn trẻ bị bạo hành.

Được cô The thuyết phục, L. mới nói bị đánh nhưng không chịu nói bị ai đánh. Sau đó, cô The đi tìm Kh., C., và H. hỏi chuyện thì phát hiện 3 em này cũng có nhiều vết thương trên người.

Thầy Lê Văn Kiệt, thầy chủ nhiệm 3 em Ng.G.H.; Ng.Đ.Kh và Ng.Th. C. kể: "Trong lúc làm bài, tôi thấy em G.H. cầm viết không được nên đến kiểm tra. Lúc đó, tôi thấy hai cánh tay của em bị bầm tím nên báo thầy tổng phụ trách đội. Kiểm tra kĩ, tôi mới phát hiện nhiều chỗ khác trên cơ thể em cũng bị đỏ, bầm tím”.

Theo điều tra và lời khai ban đầu của các bé, nguyên nhân bị đánh do các bé nghịch nước. Cả 4 bé bị đánh bằng tay và cây vào chiều 1.9. Hiện cơ quan công an đang tiến hành điều tra làm rõ vụ bạo hành.