4 trẻ bị bạo hành ở Cà Mau: Chị họ đánh, thoa muối ớt lên vết thương

Chiều tối 6.9, theo nguồn tin của PV Thanh Niên, Công an TP.Cà Mau (Cà Mau) vừa có báo cáo liên quan đến 4 học sinh tiểu học bị chị họ bạo hành.

Trước đó, vào sáng 3.9, Công an TP.Cà Mau tiếp nhận thông tin 4 học sinh Trường tiểu học Trần Quốc Toản (xã An Xuyên, TP.Cà Mau, Cà Mau) là: N.V.L (8 tuổi, học lớp 1), N.T.C (7 tuổi, học lớp 2), N.G.H (7 tuổi, học lớp 2) và N.Đ.K (7 tuổi, học lớp 2; cả 4 cháu có quan hệ bà con chú bác ruột) đến trường với nhiều vết thương, bầm tím trên người.

Cuộc sống khó khăn nên đi mò ốc cả ngày

Cơ quan công an vào cuộc điều tra, xác định N.M.X. (11 tuổi) và N.N.M (10 tuổi) cả hai cùng học lớp 4 Trường tiểu học Trần Quốc Toản tham gia đánh 4 cháu trên. Do cha mẹ của 4 cháu đi làm thuê ở Bình Dương, Đồng Nai nên gửi cho ông bà nội là ông N.V.H (63 tuổi) và bà N.T.H (65 tuổi), ngụ ở ấp Tân Hiệp, xã An Xuyên, TP.Cà Mau, để 4 cháu đi học.

Báo cáo của Công an TP.Cà Mau xác định, do cuộc sống khó khăn nên hằng ngày vợ chồng ông H. đi mò ốc cả ngày để bán lấy tiền mưu sinh. Thời gian từ ngày 31.8 - 2.9, vợ chồng ông H. đi mò ốc từ sáng sớm đến chiều tối.

Trong lúc ông H. và bà H. không có nhà, N.T.X và N.N.M đã dùng cây tre, cán chổi, đánh N.G.H 125 cây; đánh N.V.L trên 50 cây; đánh N.Đ.K trên 40 cây; đánh N.T.C trên 30 cây. Khi đánh N.G.H xong, N.N.M. còn dùng muối ớt thoa vào nơi bị đánh (N.T.X là chị ruột của N.V.L; còn N.N.M là chị ruột của N.T.C.).

Lý do 4 cháu bị bạo hành là do nghịch nước, rửa chén không sạch và ra bờ sông chơi.

Làm việc với cơ quan điều tra (có giám hộ của cha mẹ - PV) cả 4 cháu nhỏ đều khai nhận vết thương trên người do X. và M. đánh. Dưới sự giám hộ của cha mẹ, X. và M. thừa nhận với cơ quan công an việc đánh 4 cháu nhỏ.

Khi tiến hành khám nghiệm hiện trường, cơ quan công an thu giữ 2 đoạn gỗ và 1 đoạn tre.

Ông bà nội không biết 4 cháu bị đánh

Khi làm việc với chính quyền địa phương và những hộ lân cận không xác định được ông H., bà H. đánh cháu. Đồng thời, vợ chồng ông H. cũng cho rằng mình không biết việc 4 cháu mình bị đánh và không tham gia đánh cháu.

Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Cà Mau đang tiến hành trưng cầu giám định thương tích đối với 4 cháu L., K, C., H.. Đồng thời cơ quan công an cũng thu thập tài liệu, chứng để xử lý vụ việc.

Như Thanh Niên đã thông tin, sáng 3.9, một cô giáo phát hiện 4 em học sinh đến trường với nhiều vết bầm trên người, nghi bị bạo hành. Sự việc được trình báo cơ quan chức năng.

Theo thông tin ban đầu, cha mẹ của 4 cháu nhỏ đi làm công nhân ở Bình Dương và cả 4 cháu được gửi cho ông bà nội trông giữ.

Sau khi tiếp nhận thông tin về vụ bạo hành, cơ quan chức năng vào cuộc, cả 4 cháu nhỏ được đưa đến Bệnh viện đa khoa TP.Cà Mau thăm khám. Trong đó, bé N.V.L, ngoài chấn thương phần mông, lưng, tay, thì bác sĩ ghi nhận bị gãy xương sống mũi.