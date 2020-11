5 bố con ở Hà Giang khai gì về kế hoạch giết và treo cổ hàng xóm?

Chiều 5.11, trao đổi với Thanh Niên, một lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Giang cho biết, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố vụ án, lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 5 bố con ruột, gồm: Giàng Chẩn Diu (51 tuổi), Giàng Seo Sèng (27 tuổi), Giàng Seo Chớ (24 tuổi), Giàng Seo Phàng (22 tuổi) và Giàng Seo Phong (17 tuổi), cùng trú tại thôn Súng Sảng (TT.Cốc Pài, H.Xín Mần), để làm rõ hành vi giết người

Nhiều lần dọa giết người

Theo tài liệu điều tra ban đầu, năm 2012, gia đình Diu bắt đầu xảy ra tranh chấp thửa đất nông nghiệp với gia đình anh Sùng Seo Tý (22 tuổi, trú cùng thôn), dẫn đến nhiều hiềm khích. Diu nhiều lần dọa giết bố của anh Tý.

Gần đây, ngày 21.10, Tòa án nhân dân H.Xín Mần mở phiên sơ thẩm, phân xử phần đất tranh chấp kể trên và có triệu tập ông Thào Chính Dí (61 tuổi, hàng xóm của Diu) đến làm nhân chứng. Tại tòa, ông Dí đã xác nhận phần đất tranh chấp thuộc về gia đình anh Tý, và tòa án cũng phán quyết thửa đất tranh chấp là của anh Tý, buộc Diu phải trả lại cho anh Tý canh tác.

Không đồng tình với phán quyết này, Diu nói: “Chúng mày cứ đợi đấy, chúng mày giỏi chúng mày cứ làm, tao giết hết chúng mày”.

Khoảng 22 giờ tối 22.10, ông Dí đang ngồi uống rượu tại nhà cùng em trai là ông Thào Seo Sáng (59 tuổi; sống sát nhà) thì Diu cùng 2 con trai là Chớ và Phong đi bộ sang để hỏi lý do tại sao ông Dí lại làm chứng để anh Tý được thửa đất kể trên.

Tới nơi, Diu nói “cho tao xin chén rượu”, nhưng ông Dí đáp lại “hết rượu rồi”. Bị từ chối, Diu lấy ghế gỗ đập về phía đầu ông Dí nhưng may mắn ông Dí dùng tay đỡ nên không trúng đầu. Sau đó, Diu vật ngã ông Dí xuống nền và cùng con đấm, đá ông Dí.

Biết sự việc, anh Thào Seo Sì (30 tuổi, con trai ông Dí) về nhà để giải quyết cũng bị Diu và con trai lao vào đánh. Sự việc chỉ dừng lại khi có người hô “Công an xã đến nơi rồi”.

Kế hoạch giết người tàn ác

Khoảng 22 giờ tối 30.10, con trai tên Sèng đến gặp Diu và nói: “Bố ạ, muốn có đất để làm ăn thì bố con ta phải thống nhất lại, giết bố con Dí, Sì đi, vì nó tranh chấp làm thu hẹp diện tích đất canh tác. Nếu không xử lý bây giờ, qua đời bố chắc các con không có khả năng tranh giành đất canh tác hiện nay”.

Nghe anh cả nêu ý kiến, Phàng hỏi “có dám làm không anh?” thì Sèng đáp lại “muộn rồi, làm không ai biết đâu. Đến nhà nó nếu nó say rượu thì dùng giây thừng siết cổ chết và treo lên; nếu nó không say thì dùng gậy đập chết và treo cổ lên. Không được gây tiếng động cho hàng xóm biết mới an toàn”.

Thống nhất kế hoạch, Diu cầm theo 1 chiếc búa bổ củi; Sèng cầm theo đoạn dây thừng dài khoảng 4 m, cùng các em sang nhà tìm ông Dí.

Thấy nhà ông Dí khóa cửa, 5 bố con nhà Diu nhìn sang nhà ông Sáng thì thấy đèn chưa tắt, cửa khép hờ liền đột nhập vào tắt hết thiết bị chiếu sáng.